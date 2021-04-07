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13:48 (мск), источник: ТАСС

Песков сообщил, что иностранных лидеров не будут приглашать на парад Победы в Москве

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Гости из зарубежных стран не будут приглашаться на празднование 9 мая в Москве 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2020

«Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников», — ответил представитель Кремля на вопрос, будут ли рассылаться на парад Победы этого года приглашения иностранным лидерам.

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Песков подчеркнул, что «в остальном будет, наверное, обычный режим приглашения [гостей] на парад, но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения [мероприятия] будут определены нашими санитарными властями».

Ранее сообщалось, что в этом году в главном военном параде страны планируется задействовать более 12 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов — 53 самолета и 23 вертолета. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник потребовал принять меры по недопущению распространения COVID-19 в войсках при подготовке и проведении мероприятия. Первая тренировка военного парада уже состоялась 31 марта на подмосковном полигоне Алабино.

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