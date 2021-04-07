16:12 (мск), источник: ИА REGNUM
Треть участников праймериз ЕР — волонтеры, учителя и врачи
На площадке Высшей партийной школы эксперты провели первый
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Участников партийной процедуры объединяет нацеленность на помощь людям, отмечает директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, который стал одним из экспертов семинара.
«Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, это очень важный кадровый ресурс для серьезных системных политических партий», — уверен он.
Виктор Потуремский рассказал
Такие образовательные форматы крайне полезны для тех, кто решил принять участие в предварительном голосовании, но всегда был далек от политики и впервые пробует свои силы, считает руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.
Тот запрос на обновление, который есть в обществе, и моментальная реакция партии «Единая Россия» на этот запрос — признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодым и не безразличным гражданам попасть в представительные органы власти.
Сами кандидаты из числа волонтеров точно знают, зачем идут на предварительное голосование «Единой России». Детский хирург Михаил Есаян из Краснодара своей задачей видит повышение качества и доступности детского здравоохранения во всех регионах. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Дияс Избасаров из Оренбурга намерен направить свои усилия на реализацию спортивных проектов, продвижение их в массы и сделать спорт доступным для детей и взрослых в сельской местности, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Мне близка идея волонтерства и я уверен, что благодаря этому [участию в предварительном голосовании] о нашем проекте “Волонтер” узнает максимальное количество людей и вступит в наши ряды», — говорит заместитель руководителя регионального отделения банка из Краснодара Владимир Мацкевич.
В том числе об этом он говорил на встрече с активистами всероссийской акции «МыВместе». По мнению Владимира Путина, это положительно скажется на развитии страны, поскольку волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак тогда отметил, что партия окажет общественникам всестороннюю помощь в подготовке к выборам.
Именно новые лица из числа добровольцев, которые по зову сердца оказывали помощь людям в острый период пандемии, должны стать кадровым ресурсом для партийного обновления, убеждены в партии.
«Основным риском для «Единой России» является сама «Единая Россия», если мы сами внутри не будем изменяться, если партия не будет обновляться. И она обновляется. 50% избранных депутатов в рамках электорального цикла 2020 года — это новые кандидаты. Это самые разные люди — врачи, учителя, предприниматели, малый, средний бизнес. Кому близка модель «Единой России», — подчеркнул ранее в разговоре с журналистами секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
На участие в предварительном голосовании уже подано более двух тысяч заявлений: треть из них — от общественников. Среди лидеров по активности кандидатов — Москва, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область и Чеченская Республика. Более 40% заявившихся — беспартийные, а треть — молодые люди до 35 лет.