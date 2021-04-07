Росреестр разъяснил механизм работы «гаражной амнистии»

В ведомстве уточнили, что, согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), на государственный кадастровый учет поставлено более 5,6 млн объектов гаражного назначения (зданий, сооружений, помещений). Из них права зарегистрированы только на 3,5 млн объектов. При этом количество гаражных объектов, не оформленных официально, значительно больше.
«Закон предлагает комплексное решение данного вопроса. Он определяет механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 30 декабря 2004 года). При этом предусматривается одновременный кадастровый учет и регистрация права собственности на гараж и земельный участок, на котором он расположен», — сообщает Росреестр.
Речь идет как об объектах капитального строительства, так и о гаражах некапитального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной, подчеркивает ведомство.
Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.
Право воспользоваться «гаражной амнистией» есть у граждан — владельцев гаражей, возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса, у их наследников, а также у граждан, которые приобрели гаражи, возведенные до вступления его в силу, по соглашению у лица, подпадающего под «гаражную амнистию».
Как отмечал ранее председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, при «гаражной амнистии» в собственность оформляется весь объект: и гараж, и земля. Поэтому пришлось изменить и процедуру подачи документов. Теперь, указал Крашенинников, понадобятся только заявление и документы, подтверждающие факт владения гаражом. «Соответственно, по одному заявлению оформляется право собственности как на то, что сверху, так и на сам земельный участок, исходя из того что это единый объект — гараж как недвижимое имущество», — добавил эксперт.
Как отмечают в Росреестре, законом также решается вопрос предоставления права гражданам, в том числе инвалидам, на использование земельных участков для размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. Для этого органы местного самоуправления должны будут утвердить схему размещения таких гаражных объектов. Для людей с ограниченными возможностями по здоровью услуга будет бесплатной.
В законе также предусмотрена норма, наделяющая региональные власти и муниципалитеты полномочиями по обеспечению выполнения кадастровых работ и комплексных кадастровых работ в отношении объектов, попадающих под «гаражную амнистию». Это позволит снизить финансовую нагрузку на население, подчеркнули в Росреестре.
Закон президент России Владимир Путин подписал 5 апреля. Зарегистрировать права на гаражи и земельные участки под ними граждане смогут с 1 сентября 2021 года.
Действовать так называемая гаражная амнистия будет до 1 сентября 2026 года.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 16 марта отмечал, что принятие данных поправок коснется более чем 3,5 млн россиян.