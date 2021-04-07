Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 апреляВсемирный день здоровья, гибель советской атомной подводной лодки "Комсомолец" и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
2020 богатейших людей мира — 2021
10Взрыв в жилом доме в Химках
15:55 (мск), источник: Известия

Росреестр разъяснил механизм работы «гаражной амнистии»

Закон о «гаражной амнистии» призван внести ясность в регулирование вопросов оформления прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, сообщает 7 апреля Росреестр.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что, согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), на государственный кадастровый учет поставлено более 5,6 млн объектов гаражного назначения (зданий, сооружений, помещений). Из них права зарегистрированы только на 3,5 млн объектов. При этом количество гаражных объектов, не оформленных официально, значительно больше.

Новость
Жители Благовещенска проехались с мэром по дорожным ямам

«Закон предлагает комплексное решение данного вопроса. Он определяет механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 30 декабря 2004 года). При этом предусматривается одновременный кадастровый учет и регистрация права собственности на гараж и земельный участок, на котором он расположен», — сообщает Росреестр.

Речь идет как об объектах капитального строительства, так и о гаражах некапитального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной, подчеркивает ведомство.

Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Новость
25 самых популярных автомобилей в России в начале 2021 года

Право воспользоваться «гаражной амнистией» есть у граждан — владельцев гаражей, возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса, у их наследников, а также у граждан, которые приобрели гаражи, возведенные до вступления его в силу, по соглашению у лица, подпадающего под «гаражную амнистию».

Как отмечал ранее председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, при «гаражной амнистии» в собственность оформляется весь объект: и гараж, и земля. Поэтому пришлось изменить и процедуру подачи документов. Теперь, указал Крашенинников, понадобятся только заявление и документы, подтверждающие факт владения гаражом. «Соответственно, по одному заявлению оформляется право собственности как на то, что сверху, так и на сам земельный участок, исходя из того что это единый объект — гараж как недвижимое имущество», — добавил эксперт.

Как отмечают в Росреестре, законом также решается вопрос предоставления права гражданам, в том числе инвалидам, на использование земельных участков для размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. Для этого органы местного самоуправления должны будут утвердить схему размещения таких гаражных объектов. Для людей с ограниченными возможностями по здоровью услуга будет бесплатной.

Новость
В Сочи разбили Lamborghini Urus за 20 миллионов рублей

В законе также предусмотрена норма, наделяющая региональные власти и муниципалитеты полномочиями по обеспечению выполнения кадастровых работ и комплексных кадастровых работ в отношении объектов, попадающих под «гаражную амнистию». Это позволит снизить финансовую нагрузку на население, подчеркнули в Росреестре.

Закон президент России Владимир Путин подписал 5 апреля. Зарегистрировать права на гаражи и земельные участки под ними граждане смогут с 1 сентября 2021 года.

Действовать так называемая гаражная амнистия будет до 1 сентября 2026 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 16 марта отмечал, что принятие данных поправок коснется более чем 3,5 млн россиян.

 Холод, но: в ФАС связали подорожание топлива с морозами
Содом в каждый дом: ночные клубы переехали в элитные многоэтажки
Набиуллина призвала отказаться от госрегулирования цен
Футболистом ЦСКА заинтересовались «Интер» и «Милан»
Путин освободил от должности главу Тувы
Роспотребнадзор предупредил об опасности поездок в Турцию
Житель Чехии сдал в полицию розовый танк
Правительство разрабатывает новый критерий бедности
В Россию может вернуться до миллиона мигрантов
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Илон Маск заявил, что американцы не были на Луне
Авто
Skoda за 45 тысяч рублей: автомобили раздадут по подписке Автомобили чешской марки будут доступны для долгосрочной аренды
Товары для дома
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Дети
Беременная Джанабаева восхитила поклонников съемкой в пижаме 41-летняя артистка скоро станет мамой в третий раз
Новости партнеров
ПФР объявил о повышении пенсий на 2,6% со следующего месяца
Все началось с холодильников: почему без них мы бы не стали продуктивными
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь