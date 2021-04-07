Турция: 22 военных получили пожизненное за путч 2016 года
Почти через пять лет после провальной попытки свергнуть президента Эрдогана турецкий суд приговорил к пожизненному заключению очередную большую группу бывших военных. Чуть раньше власти арестовали за критику Эрдогана 10 отставных адмиралов.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает отправлять своих противников на всю жизнь в тюрьму. | Источник:GETTY IMAGES
Суд в Анкаре в среду приговорил 22 бывших офицеров к пожизненному заключению с содержанием в тюрьме строгого режима за участие в путче 15 июля 2016 года. Об этом сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на одного из юристов президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турецкое агентство Анадолу со ссылкой на «источники в системе правосудия» сообщает о «нескольких» осужденных и называет по именам трех из них.
По данным Франс пресс и Анадолу, осужденные в среду офицеры руководили захватом телевидения, где они заставили сотрудников выдать в эфир обращение путчистов к народу, а также здания генерального штаба.
Вынесенный в среду приговор — это часть огромного судебного процесса, в котором на скамье подсудимых оказались 497 бывших военных, включая офицеров и солдат президентской гвардии. Большая часть из них уже получила приговоры.
В ноябре 2020 года к пожизненному заключению в рамках этого дела были приговорены сразу 337 человек, в основном военных.
Всего же репрессиям после попытки переворота подверглись десятки тысяч турок: более 2,5 тыс человек приговорены к пожизненному заключению, более 100 тысяч госслужащих были уволены или отстранены от работы.
Путч 2016 года пошел не так, как думалось его участникам | Источник:GETTY IMAGES
Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет в организации путча своего давнего врага, живущего в США исламского проповедника Фетхуллу Гюлена (тот отрицает свою причастность к перевороту), и преследует реальных и предполагаемых сторонников Гюлена в Турции.
Борьба Эрдогана и его Партии справедливости и развития с военными продолжается и вне сюжета о неудавшемся путче.
В понедельник власти арестовали 10 отставных адмиралов, которые были в числе 104 бывших морских офицеров, подписавших открытое письмо против планов Эрдогана прорыть канал между Черным и Мраморным морями в обход Босфора.
Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что эта критика президента со стороны военных напоминает о временах путча, и что турецкий народ и его представители не допустят сохранения такой ментальности среди военных, а в воскресенье власти возбудили уголовное дело.
Под суд и в тюрьму попали тысячи причастных к попытке переворота. Бывших офицеров ведут в суд в 2017 году | Источник:GETTY IMAGES