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18:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Патрушев: Россия не вынашивает планов вмешательства в украинский конфликт

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал «Ъ», что Москва не вынашивает планов открытого вмешательства в конфликт в Донбассе.

Источник: РИА "Новости"

«Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры», — ответил он на вопрос, есть ли у России некие «красные линии», при пересечении которых она готова открыто вмешаться в конфликт на Украине.

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По мнению Николая Патрушева, нынешнее обострение обстановки в Донбассе — «это следствие серьезных внутренних проблем на Украине, внимание от которых (украинские.— “Ъ”) власти пытаются отвлечь таким способом».

«Они решают свои вопросы за счет Донбасса, в то время как капиталы из страны давно утекают за рубеж, экономика по-прежнему держится только за счет обременительных иностранных кредитов, долг по которым растет, а те остатки промышленности, которые смогли удержаться на плаву, Киев распродает иностранцам, как сейчас принято говорить, по демократическим ценам. Даже знаменитый украинский чернозем и лес железнодорожными эшелонами вывозят за рубеж, лишая страну в том числе и этого актива. А взамен — лишь те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане», — заявил «Ъ» секретарь Совбеза.

Елена Черненко

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