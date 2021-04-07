Госдеп ответил на данные о «неверном сигнале» России по договору по небу

Комментируя статью Defense News, представитель Госдепартамента заявил, что «США активно рассматривают вопросы, связанные с договором», консультируясь при этом с союзниками и партнерами.
«Продолжающееся несоблюдение Россией договора — один из нескольких относящихся [к этой теме] факторов. По мере продолжения данного процесса мы призываем Россию предпринять шаги, чтобы вернуться к соблюдению соглашения», — сказал он.
Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подтвердил агентству, что Россия не получала официальных уведомлений от США о шагах в отношении соглашения.
Выводы о том, что США «вряд ли вернутся» в Договор по открытому небу, авторы статьи Defense News сделали на основе оказавшейся в их распоряжении дипломатической ноты, которую США в конце марта направили своим международным партнерам. В ней говорилось, что если Вашингтон согласится вернуться к соглашению, которое Россия, по его мнению, продолжает нарушать, то это пошлет России «неверный сигнал» и «подорвет позицию» США «в более широкой повестке дня в области контроля над вооружениями».
Как отмечало издание, дипломатическая нота была отправлена за несколько дней до того, как Военно-воздушные силы США подтвердили планы вывести из эксплуатации самолеты, которые почти 30 лет использовались для выполнения наблюдательных полетов над Россией в рамках Договора по открытому небу. В связи с этим документ «может означать, что надежде на то, что США вернутся к соглашению, потеряна», говорилось в статье.
Договор по открытому небу был заключен 24 марта 1992 года между представителями 27 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В рамках него страны-участницы могут выполнять наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также вести фото- и видеосъемку.
США вышли из договора в мае 2020 года, при президенте Дональде Трампе, обвинив Россию в «постоянных нарушениях». Москва полагает, что Вашингтон покинул соглашение «под надуманным предлогом», и в январе объявила о запуске процедуры по выходу из договора.
«Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — пояснили в МИД России.