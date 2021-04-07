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7 апреля, источник: Известия

Ирак и США договорились о выводе из страны американских войск

Соединенные Штаты и Ирак смогли договориться о том, что на территории страны не будет американских военнослужащих и иностранных военных баз. Об этом 7 апреля говорится в сообщении Госдепа США. Также стороны решили, что США выведут из Ирака большую часть свои военных, а вести борьбу против запрещенной в России группировки ИГ будут только иракские войска.

Источник: AP 2020

«Стороны договорились о том, чтобы в Ираке не было военных баз», — сообщил советник премьера Ирака по национальной безопасности Касем аль-Аараджи на пресс-конференции по итогам третьего раунда стратегического диалога.

При этом Ирак подчеркнул, что будет защищать иностранных специалистов на территории страны.

Ранее 2 апреля президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части американских сил и вооружений из зоны Персидского залива, планируется уменьшить военное присутствие Вашингтона на Ближнем Востоке.

По информации СМИ, Соединенные Штаты уже передислоцировали не менее трех батарей зенитных ракетных комплексов Patriot, а также планируют переместить с Ближнего Востока ряд «разведывательных систем».

О планах уменьшить американское военное присутствие на Ближнем Востоке осенью 2020 года заявлял бывший президент США Дональд Трамп. В частности, говорилось о выводе почти 2 тыс. солдат из Ирака.

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