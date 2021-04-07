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22:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Секретарь СНБО Украины исключил возвращение Донбасса силой

Украина не будет пытаться силой вернуть себе оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Reuters. При этом он отметил, что страна готова защитить себя от любого нападения.

Источник: Reuters

По словам Данилова, дальнейшая эскалация конфликта будет связана с действиями президента России Владимира Путина.

«Вопрос войны зависит только от Путина. Путину не жаль людей, и это проблема», — сказал секретарь СНБО.

По его мнению, Россия придумывает внешних врагов, так как «для них внешний враг является элементом решения внутренних проблем».
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Сегодня, 7 апреля, прошло внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в связи с эскалацией ситуации в Донбассе. По словам представителя российской стороны Бориса Грызлова, украинская сторона попыталась исказить достигнутые ранее договоренности о прекращении огня.

«Конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации», — сказал Грызлов «Интерфаксу».

Представитель украинской делегации Алексей Арестович сказал, что все стороны согласились с возвращением к соблюдению режима прекращения огня, однако документально они зафиксированы не были.

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