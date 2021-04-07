Секретарь СНБО Украины исключил возвращение Донбасса силой

По словам Данилова, дальнейшая эскалация конфликта будет связана с действиями президента России Владимира Путина.
«Вопрос войны зависит только от Путина. Путину не жаль людей, и это проблема», — сказал секретарь СНБО.
По его мнению, Россия придумывает внешних врагов, так как «для них внешний враг является элементом решения внутренних проблем».
Сегодня, 7 апреля, прошло внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в связи с эскалацией ситуации в Донбассе. По словам представителя российской стороны Бориса Грызлова, украинская сторона попыталась исказить достигнутые ранее договоренности о прекращении огня.
«Конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации», — сказал Грызлов «Интерфаксу».
Представитель украинской делегации Алексей Арестович сказал, что все стороны согласились с возвращением к соблюдению режима прекращения огня, однако документально они зафиксированы не были.
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