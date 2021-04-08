Золотов: Росгвардия будет бороться с экстремистами на незаконных акциях

«Уже неоднократно приходилось высказывать свое личное отношение к таким акциям. Здесь ключевое слово — “несогласованные”, то есть незаконные. И наша задача — не дать экстремистам раскачать ситуацию!» — сказал Золотов в интервью ТАСС.
«Хочу напомнить, что мы живем в правовом государстве, где организация и проведение массовых мероприятий четко регламентированы законом, который определяет правила и условия их проведения», — добавил он.
Зимой по всей России прошли массовые протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который в настоящее время отбывает тюремное заключение в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных на акции 23 января составило около 4 тыс. человек, а 31 января — около 5 тысяч.