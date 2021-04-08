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01:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Золотов: Росгвардия будет бороться с экстремистами на незаконных акциях

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что одна из задач его ведомства — не дать экстремистам раскачать ситуацию на несогласованных акциях протеста. Он добавил, что к участникам таких мероприятий могут применяться «соответствующие меры».

Источник: РИА "Новости"

«Уже неоднократно приходилось высказывать свое личное отношение к таким акциям. Здесь ключевое слово — “несогласованные”, то есть незаконные. И наша задача — не дать экстремистам раскачать ситуацию!» — сказал Золотов в интервью ТАСС.

«Хочу напомнить, что мы живем в правовом государстве, где организация и проведение массовых мероприятий четко регламентированы законом, который определяет правила и условия их проведения», — добавил он.

Зимой по всей России прошли массовые протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который в настоящее время отбывает тюремное заключение в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных на акции 23 января составило около 4 тыс. человек, а 31 января — около 5 тысяч.

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