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7 апреля, источник: Известия

Балтийский флот усилит новейший тральщик с подводными роботами

В следующем году в состав Балтийского флота войдет новейший тральщик проекта 12700 «Александрит», оснащенный подводными дронами. Об этом «Известиям» рассказали эксперты. Речь идет о роботах, которые способны находить и обезвреживать объекты на разной глубине. Какой именно корабль, «Петр Ильичев», «Анатолий Шлемов» или «Лев Чернавин», их получит — пока неизвестно.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что усиление рубежей Балтики уникальным тральщиком запланировано из-за того, что в последние годы авиация НАТО регулярно проводит учебное минирование недалеко от российских баз.

«Задача российских тральщиков — обеспечить развертывание кораблей Балтфлота. Из Балтийска в море ведет небольшой канал, его несложно заминировать. Но и в мирное время для “Александритов” найдется немало работы. Еще со времен мировых войн на Балтике осталось много мин. Хотя им и много лет, но некоторые могут быть опасными», — отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Также «Александриты» можно будет использовать для поиска затонувших кораблей и подлодок, а также для осмотра газопроводов.

Отмечается, что тральщики проекта 12700 «Александрит» имеют «невидимый» для магнитных взрывателей боеприпасов корпус из стеклопластика. Для поиска и уничтожения мин на борту находится система «Диамант», которая включает в себя два легких катера, оснащенных специальными подводными роботами. После обнаружения опасных предметов в дело вступают подводные дроны, которые устанавливают на них подрывные заряды. При необходимости они могут отбуксировать боеприпас на мелководье и там уничтожить.

Тральщики проекта 12700 были разработаны центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». К середине 2020-х годов планируется построить 12 таких кораблей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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