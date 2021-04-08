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00:32 (мск), источник: Известия

Счетная палата оценила эффективность институтов развития Северного Кавказа

В ходе плановой проверки СП выявила ряд системных проблем с низкой эффективностью управления институтами развития Северного Кавказа — акционерных обществ «Курорты Северного Кавказа» и «Корпорация развития Северного Кавказа».

Источник: Известия

«Несмотря на достаточное ресурсное обеспечение созданных институтов развития (из федерального бюджета предоставлено 73 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года), их деятельность характеризуется низкой результативностью и недостижением стратегических целей и задач, для которых они создавались», — сообщают аудиторы.

Кроме того, в отчете отмечается недостаточная результативность мер, принимаемых региональными корпорациями для привлечения внебюджетного финансирования — внебюджетные инвестиции привлечены в объеме 8,5 млрд рублей, что на 30% меньше запланированного уровня.

По данным СП, полученные оценки указывают на проблемы в организации деятельности институтов развития. Анализ динамики агрегированных региональных данных не позволяет сделать однозначный вывод об оказании институтами развития существенного влияния на экономику регионов СКФО, вместе с тем выявлены элементы их положительного влияния на развитие некоторых отраслей экономики, что свидетельствует о потенциале институтов развития.

В Минэке (курирует институты) с выводами СП в целом согласились. Замглавы ведомства Сергей Назаров пояснил, что такая ситуация связана сразу с несколькими факторами. Первая проблема — отсутствие качественного планирования и взаимоувязки федеральных и региональных мер поддержки для достижения максимального мультипликативного эффекта. Еще одной проблемой является нормативное регулирование и система внутренней оценки эффективности, но без связки «государство — институты развития — регионы одни институты развития с ней не справятся», полагает Сергей Назаров.

По его словам, институты будут реорганизованы. КСК", КРСК и АО «Курорт Эльбрус» будут объединены в одну организацию, благодаря чему избыточные структуры компаний можно будет ликвидировать. В итоге будет создан единый институт развития СКФО.

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