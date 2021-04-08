Счетная палата оценила эффективность институтов развития Северного Кавказа

«Несмотря на достаточное ресурсное обеспечение созданных институтов развития (из федерального бюджета предоставлено 73 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года), их деятельность характеризуется низкой результативностью и недостижением стратегических целей и задач, для которых они создавались», — сообщают аудиторы.
Кроме того, в отчете отмечается недостаточная результативность мер, принимаемых региональными корпорациями для привлечения внебюджетного финансирования — внебюджетные инвестиции привлечены в объеме 8,5 млрд рублей, что на 30% меньше запланированного уровня.
По данным СП, полученные оценки указывают на проблемы в организации деятельности институтов развития. Анализ динамики агрегированных региональных данных не позволяет сделать однозначный вывод об оказании институтами развития существенного влияния на экономику регионов СКФО, вместе с тем выявлены элементы их положительного влияния на развитие некоторых отраслей экономики, что свидетельствует о потенциале институтов развития.
В Минэке (курирует институты) с выводами СП в целом согласились. Замглавы ведомства Сергей Назаров пояснил, что такая ситуация связана сразу с несколькими факторами. Первая проблема — отсутствие качественного планирования и взаимоувязки федеральных и региональных мер поддержки для достижения максимального мультипликативного эффекта. Еще одной проблемой является нормативное регулирование и система внутренней оценки эффективности, но без связки «государство — институты развития — регионы одни институты развития с ней не справятся», полагает Сергей Назаров.
По его словам, институты будут реорганизованы. КСК", КРСК и АО «Курорт Эльбрус» будут объединены в одну организацию, благодаря чему избыточные структуры компаний можно будет ликвидировать. В итоге будет создан единый институт развития СКФО.