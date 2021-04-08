Bloomberg сообщил о возможной высылке российских дипломатов из США

По их сведениям, администрация президента США Джо Байдена завершила расследование предполагаемых «правонарушений» России, в том числе якобы вмешательство в выборы и взлом SolarWinds, и подготовила почву для того, чтобы Вашингтон в ближайшее время объявил об ответных шагах.
По информации собеседников агентства, они могут включать в себя санкции и высылку из США российских дипломатов, которых американская сторона считает сотрудниками разведки.
Один из источников сообщил, что «ответные действия» США, вероятно, будут состоять из нескольких элементов, включая «санкции в отношении лиц, близких к президенту России Владимиру Путину, и агентств, якобы связанных с вмешательством в выборы в США».
Ранее, 29 марта, Bloomberg сообщало, что Белый дом заканчивает подготовку ответа на кибератаки, при которых якобы использовался софт SolarWind, и в скором времени собирается предоставить имеющиеся в этом вопросе варианты Байдену.
17 февраля Соединенные Штаты сообщили, что кибератака через Solarwind, вероятно, была проведена хакером, который имеет российское происхождение.
17 марта Байден заявил, что Россия должна «заплатить» за «вмешательство» в американские выборы в 2020 году. Заявлению Байдена предшествовал доклад офиса национальной разведки, в котором указывается, что РФ якобы вмешивалась в президентские выборы в США в 2020 году. После этого Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции.
21 марта посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Москву для проведения консультаций, целью которых является определение дальнейшего направления развития отношений между Россией и США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.
29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выстроит политический курс взаимоотношений с США после завершения ревизии действий новой американской администрации.