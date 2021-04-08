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02:09 (мск), источник: Известия

Bloomberg сообщил о возможной высылке российских дипломатов из США

Соединенные Штаты могут объявить о выдворении российских дипломатов из страны в ответ на приписываемые враждебные действия, а также ввести новые санкции. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

Источник: Известия

По их сведениям, администрация президента США Джо Байдена завершила расследование предполагаемых «правонарушений» России, в том числе якобы вмешательство в выборы и взлом SolarWinds, и подготовила почву для того, чтобы Вашингтон в ближайшее время объявил об ответных шагах.

По информации собеседников агентства, они могут включать в себя санкции и высылку из США российских дипломатов, которых американская сторона считает сотрудниками разведки.
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Один из источников сообщил, что «ответные действия» США, вероятно, будут состоять из нескольких элементов, включая «санкции в отношении лиц, близких к президенту России Владимиру Путину, и агентств, якобы связанных с вмешательством в выборы в США».

Ранее, 29 марта, Bloomberg сообщало, что Белый дом заканчивает подготовку ответа на кибератаки, при которых якобы использовался софт SolarWind, и в скором времени собирается предоставить имеющиеся в этом вопросе варианты Байдену.

17 февраля Соединенные Штаты сообщили, что кибератака через Solarwind, вероятно, была проведена хакером, который имеет российское происхождение.

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17 марта Байден заявил, что Россия должна «заплатить» за «вмешательство» в американские выборы в 2020 году. Заявлению Байдена предшествовал доклад офиса национальной разведки, в котором указывается, что РФ якобы вмешивалась в президентские выборы в США в 2020 году. После этого Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции.

21 марта посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Москву для проведения консультаций, целью которых является определение дальнейшего направления развития отношений между Россией и США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.

29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выстроит политический курс взаимоотношений с США после завершения ревизии действий новой американской администрации.

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