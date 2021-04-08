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09:48 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о новых санкциях США против управляющей Nord Stream 2 компании

Минюст США утвердил по крайней мере два новых пакета санкций против оператора строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, и ее управляющего директора Маттиаса Варнига, сообщает Politico со ссылкой на источник. Это произошло еще в марте, однако санкции до сих пор не были введены и пока неясно, войдут ли Nord Stream 2 AG и Варниг в санкционный список, который администрация президента представит конгрессу в мае, пишет издание.

Источник: Reuters

Politico также сообщает, что администрация президента США создаст отдельную должность спецпредставителя по вопросу строительства «Северного потока-2». Ее может занять Амос Хохштейн, который возглавлял отдел международных отношений в сфере энергетики и бюро энергоресурсов американского Госдепартамента в администрации Барака Обамы.

Он, в частности, занимался борьбой с использованием энергетических ресурсов как рычагов политического давления. Помимо этого Хохштейн входил в состав наблюдательного совета украинского «Нафтогаза».

Как пишет издание, назначение спецпредставителя по строительству трубопровода является знаком смещения фокуса Вашингтона в этом вопросе. Как сообщили Politico чиновники, в администрации согласны, что проект требует более пристального внимания, учитывая то, что он почти закончен.

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Учреждение новой должности также проходит на фоне давления на администрацию со стороны конгресса, который требует наращивания санкций против «Северного потока-2».

Несмотря на прессинг со стороны конгрессменов, а также угрожающие заявления госдепартамента и, в частности, госсекретаря Энтони Блинкена, администрация США медлит с введением новых ограничений, сообщил Politico источник. В качестве подтверждения он привел то, что пока не ясно, войдут ли одобренные Минюстом новые пакеты санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига в майский отчет Белого дома.

Первые санкции в отношении «Северного потока-2» США ввели в конце 2019 года. С тех пор санкции расширялись, в частности. с января этого года в силу вступили новые ограничения, касающиеся компаний, которые предоставляют проекту страховые и сертификационные услуги.

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