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07:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: Германия начнет предварительные переговоры о «Спутнике V»

Еврокомиссия заявила министрам здравоохранения стран Евросоюза, что пока не планирует вести предварительные переговоры с Россией по поставкам вакцины «Спутник V». Об этом сообщил источник Reuters. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан ответил на виртуальном совещании, что Германия начнет предварительные двусторонние переговоры о поставках.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечает агентство, ФРГ будет готова закупить российских препарат от коронавируса только в том случае, если Россия «предоставит ключевые данные Европейскому агентству по лекарственным средствам» (EMA). Reuters отмечает, что ЕК ранее заключало предварительные соглашения о поставках с производителями других вакцин. Германия на предварительных переговорах хочет понять, сколько доз вакцин Россия может поставить и в какие сроки.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что сделала бы закупку «Спутника V» через Евросоюз. Она не исключила закупки препарата со стороны ФРГ, если европейский регулятор не одобрит российскую вакцину.

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Препарат одобрен к применению в 59 странах. С начала марта вакцина проходит экспертизу в EMA. Применение вакцины уже одобрили Венгрия и Словакия.

В Словакии из-за скандала с российской вакциной с поста ушел премьер Игор Матович. Чехия заявила, что ЕС вынуждает начать переговоры с российской стороной, так как не обеспечивает необходимыми объемами вакцины.

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