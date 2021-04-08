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05:41 (мск), источник: Известия

В Госдуму внесут направленный на борьбу с «серой занятостью» законопроект

Законопроект, направленный на борьбу с «серой занятостью», внесут в четверг, 8 апреля, на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента от фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Он пояснил, что законопроектом предлагается закрепить за органами исполнительной власти субъектов РФ полномочия «по созданию и обеспечению деятельности межведомственных координационных органов по вопросам легализации трудовых отношений».

Источник: Известия

По словам Нилова, сейчас в «теневом секторе» экономики задействованы около 25 млн россиян. В результате федеральный бюджет теряет ежегодно до 3 трлн рублей.

«Для ускоренного или хотя бы устойчивого по динамике вывода такого массива экономики из тени и одновременной легализации трудовых отношений не всегда достаточно политической воли: мешают пробелы в правовом регулировании полномочий на местах. Поэтому сегодня вносим в Госдуму законопроект фракции ЛДПР», — написал Нилов.

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В пояснительной записке к документу говорится, что сегодня примерно 30−40% граждан страны получают неофициальную зарплату, а объем «серого» фонда зарплат превышает 10 трлн рублей ежегодно. Отмечается, что соискателям зачастую приходится соглашаться на «зарплату в конвертах», чтобы получить работу.

По данным депутата, диспропорция в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономиками приводит к потере конкурентоспособности добросовестных работодателей и стимулирует их к уходу в тень.

Кроме того, отмечается, что проблемы, связанные с неформальной занятостью, приводят не только к низкой собираемости налогов, но и к увеличению случаев нарушения трудовых прав работников.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что, согласно опросу общественного движения «Труд», свыше 50% «серых» вакансий, подразумевающих неофициальную занятость, предлагаются на популярных сайтах и в группах о работе в социальных сетях.

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