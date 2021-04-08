05:16 (мск), источник: Известия
США и группа стран обсудили «рост военной деятельности России» у границ Украины
Исполняющий обязанности замминистра обороны США по политическим делам Аманда Дори приняла участие в
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По ее информации, участники совещания обсудили вопросы, касающиеся усиления военной активности России в приграничных с Украиной районах.
«Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года», — говорится в
6 апреля
Ранее в тот же день заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Россия и США провели переговоры по ситуации на
29 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы наращивает войска около украинских границ. По его словам, это создает угрозу военной безопасности страны.
В свою очередь