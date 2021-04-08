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13:07 (мск), источник: Известия

Губернатор Ульяновской области подал в отставку

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Он объяснил свое решение намерением баллотироваться в Госдуму.

Источник: РИА "Новости"

«Полагаю, что, работая на благо жителей области в Государственной думе, смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона. Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей региона в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора», — пояснил он.

Морозов добавил, что за те годы, на протяжении которых он возглавлял регион, было много успехов — больших и малых, в том числе строительство моста через Волгу, сохранение авиапрома и автомобильной промышленности, строительство новых больниц, дорог, школ и детских садов.

«Сегодня мир очень быстро меняется, ускоряются процессы в экономике, политической и социальной жизни. Надо давать дорогу управленцам нового поколения, людям с современными взглядами, чтобы не терять темпов развития», — добавил он, обращаясь к землякам.

Морозов руководил регионом 16 лет.

До начала политической карьеры Морозов занимал руководящие посты в правоохранительных органах, был удостоен государственных наград.

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В декабре 2000 года был избран главой города Димитровграда. За время его пребывания на этом посту город дважды награждался специальными правительственными призами за успехи в благоустройстве.

В декабре 2004 года Морозова избрали главой администрации Ульяновской области, а в марте 2006 он был утвержден на пост губернатора региона. Неоднократно получал награды от разных ведомств — за помощь в развитии индустриальных парков, организацию Всероссийской сельскохозяйственной переписи, развитие системы уголовного производства, поддержку местных агропромышленников.

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