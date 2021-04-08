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14:54 (мск), источник: ТАСС

Зеленский прибыл в Донбасс

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и намерен посетить позиции украинских военных. Об этом в четверг сообщил офис главы государства.

Источник: Официальное интернет-представительство президента Украины

«Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники», — отмечается в сообщении.

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В офисе президента Украины добавили, что Зеленский также планирует встретиться с украинскими военнослужащими.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения.

Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения. Кроме того, министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что украинские власти пытаются перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу и спровоцировать республики на силовое решение.

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