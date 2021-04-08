13:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль не хочет доводить отношения с США «до ручки»
Россия готовится к худшим вариантам развития отношений с США
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В ходе
«Враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии», — сказал Дмитрий Песков.
Он также прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева «Ъ». Тот заявил, что в России готовы к диалогу с США — к примеру, по вопросам борьбы с терроризмом и по Сирии. Дмитрий Песков согласился, что Россия, несмотря на кризис в отношениях с США, остается сторонницей их нормализации. Как уточнил представитель Кремля, в развитии этих двусторонних отношений Москва «готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы наши партнеры».
«Несмотря на все резкие высказывания и несмотря на такие вот враждебные проявления из Вашингтона, все равно президент Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США — как минимум в тех областях, которые выгодны нам Мы никогда не были сторонниками доведения этих отношений до ручки, что называется. Мы никогда не представляли и не представляем ни для кого угрозу, но конечно же, мы и никогда никому, в том числе и США, не позволим угрожать нам, диктовать
Кроме того, он прокомментировал «Ъ» слова главы российского МИДа Сергея Лавров, назвавшего тупой линию США в отношении России.
«Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику. Больше добавить нечего», — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, отношения России и США вновь ухудшились в марте, когда американский президент Джо Байден назвал Владимира Путина «убийцей». Кремль расценил это как оскорбление главы государства, а сам Путин ответил: «Кто как обзывается, тот так и называется». Посла России в США отозвали в Москву для консультаций. После этого администрация США решила отыграть назад скандал в отношениях с РФ: Джо Байден призвал партнеров по ЕС «иметь дело, считаться» с Россией и пригласил Владимира Путина на апрельский саммит по климату. Источники Bloomberg говорили, что российский президент примет приглашение.