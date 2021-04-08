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14:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров стал главным губернатором-долгожителем России

После отставки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова глава Чечни Рамзан Кадыров стал главным губернатором-долгожителем России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее 8 апреля Морозов, занявший пост губернатора в 2005 году, заявил о своей отставке в связи с желанием баллотироваться в Госдуму.

Благодаря этому Кадыров, возглавивший Чечню в апреле 2007 года, поднялся на первое место в рейтинге российских губернаторов-долгожителей.

До 2011 года Кадыров руководил республикой в качестве президента, однако еще в 2010-м попросил местный парламент изменить название должностного лица. Свою позицию Кадыров объяснил тем, что «в едином государстве должен быть только один президент».

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Чуть меньше Кадырова в должности главы региона находится губернатор Чукотского автономного округа 47-летний Роман Копин: он возглавил регион в 2008 году.

Накануне президент Владимир Путин снял с должности главу Тувы Шолбана Кара-оола, который занимал эту должность с апреля 2007 года.

В сентябре прошлого года сложил полномочия тогдашний главный российский губернатор-долгожитель — Евгений Савченко. Он возглавлял Белгородскую область с октября 1993 года, а в 2018 году остался единственным губернатором, занимающим свой пост со времен президентства Бориса Ельцина.

5 октября 2020 года Кадырову исполнилось 44 года.

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