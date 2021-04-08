14:20 (мск), источник: Lenta.Ru
Кадыров стал главным губернатором-долгожителем России
После отставки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова глава Чечни Рамзан Кадыров стал главным
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Ранее 8 апреля Морозов, занявший пост губернатора в 2005 году, заявил о своей отставке в связи с желанием баллотироваться в Госдуму.
До 2011 года Кадыров руководил республикой в качестве президента, однако еще в 2010-м попросил местный парламент изменить название должностного лица. Свою позицию Кадыров объяснил тем, что «в едином государстве должен быть только один президент».
Чуть меньше Кадырова в должности главы региона находится губернатор Чукотского автономного округа 47-летний Роман Копин: он возглавил регион в 2008 году.
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