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15:25 (мск), источник: Известия

ВМС Украины начали учения в Черном море

Военно-морские силы Украины приступили к учениям в Черном море, в настоящее время ограничена работа шести крупнейших украинских портов. Об этом в четверг, 8 апреля, пишет «Страна.ua».

Источник: Євген Силкін/Ministry of Defense of Ukraine

Издание уточняет, что, в частности, ограничена лоцманская проводка в портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный и Николаев.

При этом ранее учения не анонсировались.

Также не уточняется, когда планируют снять ограничения.

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Вместе с этим в пресс-службе Южного военного округа России ранее в этот день сообщили о том, что в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. По плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФЛ во взаимодействии с силами Черноморского флота поучаствуют в зачетных морских учениях, уточнялось в сообщении.

Накануне в МИД РФ обвинил НАТО в наращивании активности на Украине и в Черном море. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на то, что при этом ведется агрессивная информационная кампания, развязанная Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности в Донбассе.

Ранее также сообщалось, что в мае-июне НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения Defender Europe 2021. На маневрах планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Прибалтике и Восточной Европе. Из стран-партнеров активно привлекают Украину, Грузию и Молдавию. В Киеве 3 апреля заявили, что эти учения нужны для отработки войны с Россией.

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