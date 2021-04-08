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15:01 (мск), источник: Известия

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили конфликт в Донбассе. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

Российский лидер обратил внимание Меркель на провокационные действия Киева в регионе и обострение ситуации на линии соприкосновения.

Также была подчеркнула необходимость неукоснительного выполнения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

«Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского “Комплекса мер” 2015 года как безальтернативной основы урегулирования», — отмечается в сообщении.

Лидеры подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию усилий двух стран, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и внешнеполитических ведомств.

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Кроме этого, в ходе разговора состоялся обмен мнениями по сирийской проблематике. В частности, отмечен приоритетный характер задач по улучшению гуманитарной обстановки в Сирии. Также лидеры поприветствовали формирование в Ливии центральных органов власти на переходный период. Путин и Меркель высказали готовность содействовать нормализации ситуации и мирному развитию в этой стране.

В пресс-службе уточнили, что во время диалога затрагивалась обстановка на Балканах, а также в связи с проявленным Меркель интересом затронута ситуация с блогером Алексеем Навальным.

По инициативе Путина также рассмотрели ряд вопросов, которые касаются деятельности иностранных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах.

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об ухудшении на линии соприкосновения в Донбассе. Он подчеркивал, что число обстрелов с начала этого года увеличилось почти в два раза по сравнению с последним кварталом прошлого года.

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Киевские власти же считают, что Украина идет политико-дипломатическим путем в решении конфликта в регионе.

В тот же день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что заявления украинской стороны и западных стран о том, что Россия якобы виновата в эскалации напряженности в Донбассе, являются дезинформацией и пропагандой. Кроме этого, она указала, что именно Киев наращивает силы в Донбассе, в то время как НАТО укрепляется в черноморском регионе.

При этом сейчас в Донбассе с рабочей поездкой находится президент Украины Владимир Зеленский. Уточнялось, что он приехал в регион, чтобы «поддержать боевой дух защитников».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

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