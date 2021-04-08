Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Российский лидер обратил внимание Меркель на провокационные действия Киева в регионе и обострение ситуации на линии соприкосновения.
Также была подчеркнула необходимость неукоснительного выполнения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.
«Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского “Комплекса мер” 2015 года как безальтернативной основы урегулирования», — отмечается в сообщении.
Лидеры подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию усилий двух стран, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и внешнеполитических ведомств.
Кроме этого, в ходе разговора состоялся обмен мнениями по сирийской проблематике. В частности, отмечен приоритетный характер задач по улучшению гуманитарной обстановки в Сирии. Также лидеры поприветствовали формирование в Ливии центральных органов власти на переходный период. Путин и Меркель высказали готовность содействовать нормализации ситуации и мирному развитию в этой стране.
В пресс-службе уточнили, что во время диалога затрагивалась обстановка на Балканах, а также в связи с проявленным Меркель интересом затронута ситуация с блогером Алексеем Навальным.
По инициативе Путина также рассмотрели ряд вопросов, которые касаются деятельности иностранных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах.
Накануне глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об ухудшении на линии соприкосновения в Донбассе. Он подчеркивал, что число обстрелов с начала этого года увеличилось почти в два раза по сравнению с последним кварталом прошлого года.
Киевские власти же считают, что Украина идет политико-дипломатическим путем в решении конфликта в регионе.
В тот же день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что заявления украинской стороны и западных стран о том, что Россия якобы виновата в эскалации напряженности в Донбассе, являются дезинформацией и пропагандой. Кроме этого, она указала, что именно Киев наращивает силы в Донбассе, в то время как НАТО укрепляется в черноморском регионе.
При этом сейчас в Донбассе с рабочей поездкой находится президент Украины Владимир Зеленский. Уточнялось, что он приехал в регион, чтобы «поддержать боевой дух защитников».
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.