Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 апреляМеждународный день цыган, рождение Тамерлана и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
11Барселона во время гражданской войны в Испании
10Пасха в условиях пандемии
15:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Козак: Россия встанет на защиту своих граждан в случае войны в Донбассе

Если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет «началом конца» для Украины, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует постсоветское пространство). По его словам, в случае возобновления масштабных военных действий в Донбассе, Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан. К февралю текущего года российские паспорта получили более 600 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Источник: РИА "Новости"

«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — заявил Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений РАН (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, вооруженные формирования ДНР и ЛНР «достаточно закаленные в боях и в состоянии удерживать атаку», но «все зависит от другой стороны».

Дмитрий Козак убежден, что развязывание Киевом полномасштабных военных действий в Донбассе станет для Украины «началом конца».

«Я считаю, что есть уже такие оценки, и поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — уверен он.

Читайте также
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Как отметил Козак, Россия не ставит целью «отхватывать территории» Украины или лишить ее суверенитета.

«Наш интерес состоит в том, что у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство. Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории», — утверждает он.

Замглавы администрации президента РФ убежден, что конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если все его участники будут выполнять свои обязательства. Однако, по мнению Дмитрия Козака, если «бесконечно петлять», как это делает Украина и ее партнеры, то «возможен курс на замораживание» конфликта.

«С точки зрения возможностей практически урегулировать конфликт считаю, что он может быть урегулирован, ну, за год. Можно все эти вопросы решить, если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей», — сказал он.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта, стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушениях перемирия и гибели мирных жителей. Сегодня, 8 апреля, Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом на восток Украины. Он говорил, что единственный путь к окончанию войны для Киева — вступление в НАТО. Президент РФ Владимир Путин считает, что Украина специально обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Следственный комитет отреагировал на интервью Сергея Фургала
Песков сообщил, будут ли индексированы пенсии работающим россиянам
Украинский флот начал учения в Черном море
«Не пустим Россию на ОИ»: японцев возмутили сборы на Курилах
РФ поставит США последние ракетные двигатели РД-180
Ученые выяснили, можно ли заразиться COVID-19 через поверхности
Новые правила выплаты пособий по безработице вступили в силу
Кадыров стал главным губернатором-долгожителем России
Новости партнеров
Илон Маск заявил, что американцы не были на Луне
УЕФА отреагировал на отказ арбитра Карасева вставать на колено
Иностранцы пришли в ужас после сравнения метро Москвы и Нью-Йорка
Роднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катании
Товары для дома
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Gnezdo.ru
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Раскрылась правда о свадьбе Катерины Шпицы
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Леди
54-летняя Литвинова «помолодела» и стала неузнаваемой (фото) Звезда показала снимок без макияжа.
Новости партнеров
Ты можешь повлиять на будущее всей страны: просто пройди короткий опрос
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Этот опрос определит будущее России. Твое участие чрезвычайно важно
Боль в зубах может быть признаком смертельной болезни
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь