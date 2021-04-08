Меркель в разговоре с Путиным призвала не усиливать присутствие войск у границы с Украиной

«Предметом разговора, помимо прочего, было усиленное военное присутствие России вокруг востока Украины. Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации», — сообщила Деммер.
«Кроме того, обсуждались некоторые другие внешнеполитические темы, в особенности Сирия, Ливия и Босния и Герцеговина. Также была поднята тема Навального», — отметила представитель кабмина ФРГ.
Как ранее в четверг сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Меркель в ходе разговора выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в Донбассе. Российский лидер «обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», сказано в сообщении. В Кремле отметили, что в ходе разговора была подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.
Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел, подчеркнула пресс-служба Кремля.
В связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной представители стран Запада в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность по этому поводу. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.