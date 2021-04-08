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19:09 (мск), источник: ТАСС

Меркель в разговоре с Путиным призвала не усиливать присутствие войск у границы с Украиной

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались конфликт в Донбассе, ситуация с Алексеем Навальным, Сирия, Ливия и обстановка в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Источник: Reuters

«Предметом разговора, помимо прочего, было усиленное военное присутствие России вокруг востока Украины. Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации», — сообщила Деммер.

«Кроме того, обсуждались некоторые другие внешнеполитические темы, в особенности Сирия, Ливия и Босния и Герцеговина. Также была поднята тема Навального», — отметила представитель кабмина ФРГ.

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Как ранее в четверг сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Меркель в ходе разговора выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в Донбассе. Российский лидер «обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», сказано в сообщении. В Кремле отметили, что в ходе разговора была подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел, подчеркнула пресс-служба Кремля.

В связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной представители стран Запада в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность по этому поводу. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

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