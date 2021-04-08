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16:57 (мск), источник: Ведомости

Путин назвал невыполненные по итогам своих посланий задачи

Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых регионах страны пока сохраняются «пробуксовки» и трудности с вводом новых мест в яслях, поддержкой индивидуального жилищного строительства и компенсациями субъектам инвестиционного вычета, передает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, где еще сохраняются так называемые пробуксовки, трудности. Имею в виду темпы работы в некоторых субъектах по вводу новых мест (это как пример просто) в яслях, запуск компенсации регионам инвестиционного вычета и поддержку индивидуального жилищного строительства», — сказал Путин на совещании с руководством правительства по вопросам реализации посланий президента Федеральному собранию в 2019 г. и 2020 г.

Трудности существуют и в «обкатке» перспективных технологий в так называемых цифровых песочницах, где предусмотрены экспериментальные правовые и регуляторные режимы, рассказал глава государства.

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Он указал на необходимость скорректировать действия, которые дают недостаточную отдачу, или предложить более результативное решение проблемы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Он рассказал, что мероприятие планируется провести в очном формате. Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.

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