23:05 (мск), источник: Lenta.Ru
США возложили ответственность за нестабильность в отношениях на Россию
Об этом заявил руководитель
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Прайс отметил, что Вашингтон в более широком смысле стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой.
Однако, по его словам, на данный момент именно российские власти привносят в них нестабильность, в том числе своими вредоносными действиями. Представитель Госдепартамента также напомнил об обещании президента США Джо Байдена привлечь Россию к ответственности.
Ранее в Белом доме оценили возможность введения санкций против России.