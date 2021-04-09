02:46 (мск), источник: Коммерсантъ
МИД Турции вызвал посла Италии после слов премьера об Эрдогане
МИД Турции подтвердил вызов итальянского посла в связи с высказываниями
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«Замминистра Фарук Каймакчи заявил итальянскому послу, что мы решительно осуждаем слова
МИД Турции ожидает, что слова
Заявления в адрес господина Эрдогана Марио Драги сделал на
Ранее на этой неделе в Анкаре прошла встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров, их заняли Шарль Мишель и господин Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.
«До посла было также доведено, что заявления, сделанные о визите в нашу страну глав ЕС и ЕК, неприемлемы без знания протоколов», — сообщил МИД Турции, отметив, что никто не может подвергнуть сомнению гостеприимство страны.