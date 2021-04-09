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02:46 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Турции вызвал посла Италии после слов премьера об Эрдогане

МИД Турции подтвердил вызов итальянского посла в связи с высказываниями премьер-министра Италии Марио Драги в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее господин Драги назвал турецкого президента диктатором, отметив при этом необходимость сотрудничества с ним. МИД Турции считает это заявление неприемлемым.

Источник: AP 2020

«Замминистра Фарук Каймакчи заявил итальянскому послу, что мы решительно осуждаем слова премьер-министра Италии, назначенного на должность, в адрес нашего президента, избранного лидера при самом высоком в Европе уровне поддержки при всенародном голосовании», — сообщается на сайте турецкого МИДа.

Министерство отметило, что эти «грубые и возмутительные» заявления не соответствуют «дружественным и союзническим отношениям Турции и Италии».

МИД Турции ожидает, что слова премьер-министра Италии будут немедленно отозваны.

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Заявления в адрес господина Эрдогана Марио Драги сделал на пресс-конференции 8 апреля. Он также сообщил, что «не разделяет поведения» президента Турции в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Я считаю, что оно было неподобающим», — сказал господин Драги (цитата по ANSA).

Ранее на этой неделе в Анкаре прошла встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров, их заняли Шарль Мишель и господин Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.

«До посла было также доведено, что заявления, сделанные о визите в нашу страну глав ЕС и ЕК, неприемлемы без знания протоколов», — сообщил МИД Турции, отметив, что никто не может подвергнуть сомнению гостеприимство страны.

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