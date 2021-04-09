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04:59 (мск), источник: ТАСС

WP: Блинкен объясняет подход США к России политикой прагматизма

Именно по этой причине президент Джо Байден допускает жесткие высказывания в адрес российского руководства, пишет обозреватель издания Дэвид Игнатиус в статье на основе интервью с госсекретарем США.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Американская администрация в отношениях с Москвой руководствуется принципами прагматизма, и по этой причине президент Джо Байден с одной стороны допускает жесткие высказывания в адрес российского руководства, но в то же время готов взаимодействовать с РФ.

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Такой вывод внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус приводит в своей статье, написанной на основе интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном и опубликованной в четверг на сайте издания.

«Президент очень трезво смотрит на две вещи», — заявил госсекретарь США, объясняя, почему Байден с одной стороны утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей», а с другой стороны готов с ним работать. По его словам, Соединенным Штатам необходимо «привлекать Россию к ответственности за безрассудные и враждебные действия, которые она предпринимает», но в то же время оставаться открытыми для взаимодействия «в тех сферах, где работать с Россией было бы в общих интересах».

Как считает Игнатиус, такая позиция Блинкена свидетельствует о том, что американская администрация подходит к отношениям с Россией с точки зрения концепции так называемой реальной политики, которая предполагает прагматичный подход.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не позволит Соединенным Штатам или любой другой стране разговаривать с собой «с позиции силы».

Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».

Впоследствии Белый дом и Госдепартамент США выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях. После этих заявлений посол России в США Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву. В российской столице он находится с 21 марта.

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