Столкновения и аресты: неделя беспорядков в Северной Ирландии

В первые дни апреля в беспорядках участвовали отдельные группы молодежи. В среду, 7 апреля, в Белфасте собрались несколько сотен человек.
Начавшиеся уличные выступления связывают с действиями североирландской прокуратуры. В конце марта она приняла решение не привлекать к ответственности членов националистической партии «Шинн Фейн», которые в июне прошлого года участвовали в похоронах бывшего боевика ИРА (военизированная группировка Ирландская Республиканская Армия) Бобби Стори. Тогда, несмотря на жесткие ограничения из-за коронавируса, похороны посетили около 2 тыс. человек. Решение прокуратуры обострило противостояние лоялистов — приверженцев единства с Великобританией — и республиканцев, стремящихся к независимости.
Представители лоялистских и националистических кругов возлагают ответственность за беспорядки друг на друга. Политики с обеих сторон тем не менее осудили беспорядки.
7 апреля участники уличных протестов сожгли автобус.
Также возможной причиной волнений называют недовольство условиями Brexit. По ним между Северной Ирландией и остальной территорией Великобритании должна появиться таможенная граница.
В начале марта британское правительство уже решило в одностороннем порядке на полгода продлить упрощенный режим проверок на этой границе.
Заместитель главного констебля полиции Северной Ирландии Джонатан Робертс заявил, что на этой неделе протесты достигли таких масштабов, каких не было уже на протяжении многих лет.
Британский премьер Борис Джонсон призвал преодолевать разногласия путем диалога. Обеспокоенность происходящим выразили и в Белом доме.
С конца 1960-х годов в Северной Ирландии продолжалось кровопролитное противостояние сторонников единства с Великобританией и приверженцев объединения с Республикой Ирландия. В 1998 году стороны подписали Белфастские соглашения и сформировали в регионе правительство на паритетных началах.