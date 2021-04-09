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17:09 (мск), источник: РБК

Столкновения и аресты: неделя беспорядков в Северной Ирландии

В Белфасте и других городах Северной Ирландии уже неделю продолжаются беспорядки, которые связывают в том числе с недовольством условиями Brexit. Участники жгли машины и забрасывали полицию камнями и палками. Что происходит в этой части Великобритании — в фоторепортаже РБК.

Источник: AP 2020

В первые дни апреля в беспорядках участвовали отдельные группы молодежи. В среду, 7 апреля, в Белфасте собрались несколько сотен человек.

Белфаст, 2 апреля | Источник: AP 2020

Начавшиеся уличные выступления связывают с действиями североирландской прокуратуры. В конце марта она приняла решение не привлекать к ответственности членов националистической партии «Шинн Фейн», которые в июне прошлого года участвовали в похоронах бывшего боевика ИРА (военизированная группировка Ирландская Республиканская Армия) Бобби Стори. Тогда, несмотря на жесткие ограничения из-за коронавируса, похороны посетили около 2 тыс. человек. Решение прокуратуры обострило противостояние лоялистов — приверженцев единства с Великобританией — и республиканцев, стремящихся к независимости.

Белфаст, 4 апреля | Источник: AP 2020

Представители лоялистских и националистических кругов возлагают ответственность за беспорядки друг на друга. Политики с обеих сторон тем не менее осудили беспорядки.

Источник: Reuters

7 апреля участники уличных протестов сожгли автобус.

Белфаст, 7 апреля | Источник: AP 2020

Также возможной причиной волнений называют недовольство условиями Brexit. По ним между Северной Ирландией и остальной территорией Великобритании должна появиться таможенная граница.

Белфаст, 7 апреля | Источник: AP 2020

В начале марта британское правительство уже решило в одностороннем порядке на полгода продлить упрощенный режим проверок на этой границе.

Белфаст, 8 апреля | Источник: AP 2020

Заместитель главного констебля полиции Северной Ирландии Джонатан Робертс заявил, что на этой неделе протесты достигли таких масштабов, каких не было уже на протяжении многих лет.

Белфаст, 8 апреля | Источник: AP 2020

Британский премьер Борис Джонсон призвал преодолевать разногласия путем диалога. Обеспокоенность происходящим выразили и в Белом доме.

Белфаст, 8 апреля | Источник: AP 2020

С конца 1960-х годов в Северной Ирландии продолжалось кровопролитное противостояние сторонников единства с Великобританией и приверженцев объединения с Республикой Ирландия. В 1998 году стороны подписали Белфастские соглашения и сформировали в регионе правительство на паритетных началах.

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