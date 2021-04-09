Песков заявил об опасности полномасштабных боевых действий на Украине

13:44 (мск), источник: Коммерсантъ
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«Ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильная. Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий, — сказал Песков журналистам во время
«В случае возобновления боевых действий, в случае потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, — о чем уже говорил президент Путин, — ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», — добавил
На вопрос журналиста, на основании чего российская сторона проводит параллели между конфликтом на Украине и в Югославии, он ответил: «На основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик Донбасса».
Обстановка в Донбассе обострилась в марте. МИД РФ назвал «все более провокационной и вызывающей» линию поведения Киева «и его западных покровителей во главе с США». Киев заявляет об усилившемся военном присутствии России на границе с Украиной. Президент страны Владимир Зеленский считает, что единственный путь к окончанию войны — вступление Украины в НАТО.
Козак предложил сделать переговоры Трехсторонней контактной группы открытыми, чтобы «всем было понятно, кто какую позицию занимает».