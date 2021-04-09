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13:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков заявил об опасности полномасштабных боевых действий на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если на Украине начнутся полномасштабные боевые действия, то это будет угрожать безопасности России. Он добавил, что в таком случае Москва может принять некие меры во избежание «человеческой катастрофы». Накануне, 9 апреля, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак не исключил, что Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе в случае войны.

Источник: AP 2020

«Ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильная. Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий, — сказал Песков журналистам во время пресс-колла. — Если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности РФ».

«В случае возобновления боевых действий, в случае потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, — о чем уже говорил президент Путин, — ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», — добавил пресс-секретарь президента.

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На вопрос журналиста, на основании чего российская сторона проводит параллели между конфликтом на Украине и в Югославии, он ответил: «На основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик Донбасса».

Обстановка в Донбассе обострилась в марте. МИД РФ назвал «все более провокационной и вызывающей» линию поведения Киева «и его западных покровителей во главе с США». Киев заявляет об усилившемся военном присутствии России на границе с Украиной. Президент страны Владимир Зеленский считает, что единственный путь к окончанию войны — вступление Украины в НАТО.

Козак предложил сделать переговоры Трехсторонней контактной группы открытыми, чтобы «всем было понятно, кто какую позицию занимает».

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