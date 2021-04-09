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15:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин сменил главу Северной Осетии

Президент России Владимир Путин сменил главу Северной Осетии. Об этом сообщается на сайте Кремля. Вместо Вячеслава Битарова этот пост займет экс-глава Севастополя, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Вячеслав Битаров возглавлял Республику Северная Осетия с сентября 2016 года. Битарова назначили врио главы республики после смерти ее предыдущего главы Тамерлана Агузарова. 19 февраля 2016 года он умер от тяжелой формы пневмонии.

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Сергей Меняйло был заместителем командующего Черноморским флотом России с 2009 по 2011 годы, а с 2014 по 2016 годы занимал пост губернатора Севастополя. С 28 июля 2016 года — полпред президента в СФО.

16 марта компания «Минченко консалтинг» опубликовала рейтинг политической устойчивости губернаторов. В «красную зону» политологи тогда включили покинувших на этой неделе свои посты глав Тувы и Ульяновской области Шолбана Кара-оола и Сергея Морозова. В список также вошел Битаров.

Шолбан Кара-оол оставил губернаторский пост 7 апреля, Сергей Морозов покинул его 8 апреля. Врио главы Тувы назначен Владислав Ховалыг, врио губернатора Ульяновской области — Алексей Русских. Выборы глав регионов пройдут 19 сентября в единый день голосования.

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