15:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин сменил главу Северной Осетии
Президент России Владимир Путин сменил главу Северной Осетии. Об этом сообщается на сайте Кремля. Вместо Вячеслава Битарова этот пост займет
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Вячеслав Битаров возглавлял Республику Северная Осетия с сентября 2016 года. Битарова назначили врио главы республики после смерти ее предыдущего главы Тамерлана Агузарова. 19 февраля 2016 года он умер от тяжелой формы пневмонии.
Сергей Меняйло был заместителем командующего Черноморским флотом России с 2009 по 2011 годы, а с 2014 по 2016 годы занимал пост губернатора Севастополя. С 28 июля 2016 года — полпред президента в СФО.
16 марта компания «Минченко консалтинг» опубликовала рейтинг политической устойчивости губернаторов. В «красную зону» политологи тогда включили покинувших на этой неделе свои посты глав Тувы и Ульяновской области Шолбана
Шолбан