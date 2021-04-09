17:30 (мск), источник: Известия
Песков прокомментировал ситуацию со «Спутником V» в Словакии
Ситуация с вакциной от коронавируса «Спутник V» в Словакии не подорвет отношения к ней в Европейском союзе. Об этом в пятницу, 9 апреля, заявил
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
По его словам, обсуждение вакцины не станет «делом» Москвы.
«Что касается внутренних дискуссий, которые имеют место в Словакии, это не наше дело. Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие и многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет», — отметил Песков.
30 марта
Во Франции на фоне ситуации отметили, что в Евросоюзе наметился раскол
После скандала с регистрацией российского препарата в Словакии 11 марта также подал в отставку глава минздрава страны Марек Крайчи, выдавший разрешение на использование препарата.
Применение вакцины должно начаться в стране во второй половине марта. Против ее использования без регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств выступают две из четырех партий правительственной коалиции республики.