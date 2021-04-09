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17:30 (мск), источник: Известия

Песков прокомментировал ситуацию со «Спутником V» в Словакии

Ситуация с вакциной от коронавируса «Спутник V» в Словакии не подорвет отношения к ней в Европейском союзе. Об этом в пятницу, 9 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

По его словам, обсуждение вакцины не станет «делом» Москвы.

«Что касается внутренних дискуссий, которые имеют место в Словакии, это не наше дело. Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие и многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет», — отметил Песков.

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30 марта премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку, заявив до этого о готовности отдать свою должность главе министерства финансов Эдуарду Хегеру и занять его место. Такое решение было принято ради разрешения разногласий в кабинете министров, которые возникли из-за позиции Матовича по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Во Франции на фоне ситуации отметили, что в Евросоюзе наметился раскол из-за позиции стран-участниц по российской вакцине «Спутник V». Как писала газета Le Monde, Берлин настаивает на сотрудничестве с Москвой, если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит препарат. При этом некоторые страны ЕС, в том числе Венгрия и Словакия, выступили за заключение контрактов по вакцине, не дожидаясь решения ЕМА.

После скандала с регистрацией российского препарата в Словакии 11 марта также подал в отставку глава минздрава страны Марек Крайчи, выдавший разрешение на использование препарата.

Применение вакцины должно начаться в стране во второй половине марта. Против ее использования без регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств выступают две из четырех партий правительственной коалиции республики.

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