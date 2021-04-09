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15:56 (мск), источник: Газета.Ру

Кремль доверяет декларации о доходах Кадырова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя публикации, касающиеся доходов главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил, что в Кремле ориентируются только на досконально проверенные декларации о заработках госслужащих и руководителей регионов, а не на материалы СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Все главы регионов заполняют и сдают декларации, которые затем проверяются соответствующими подразделениями. При необходимости осуществляется более тщательная проверка. Поэтому в данном случае мы все-таки ориентируемся на официальные данные», — подчеркнул он.

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По словам представителя Кремля, на сегодняшний день нет необходимости в дополнительных проверках, так как все данные, декларируемые чиновниками и главами регионов, проходят очень тщательную проверку, это делается ежегодно. Также он добавил, что все подразделения выполняют свои функции должным образом.

«Я сверкой не занимался, мы ориентируемся, в первую очередь, на результаты официальных проверок, которые наши антикоррупционные подразделения осуществляют», — отметил Песков, ответив на вопрос, совпадают ли опубликованные в СМИ сведения с задекларированными.

Он подчеркнул, что при подобных проверках в Кремле ориентируются на данные из первоисточников, в том числе о собственности чиновников, их недвижимости и банковских счетах.

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