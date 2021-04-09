Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 апреляСоздание первой в истории аудиозаписи, взятие советскими войсками Кенигсберга и другие события
Фоторепортажи
2020 богатейших людей мира — 2021
8Коллапс в Суэцком канале
18:10 (мск), источник: Ведомости

Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса

Необходимо принять дополнительные меры, чтобы в Россию не были завезены новые штаммы коронавируса и не началась третья волна пандемии. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по производству и обращению вакцин от коронавируса.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
18:31 (мск)Власти задумались о закрытии Турции для российских туристов
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"
Новость
Стало известно о возможном закрытии Турции для россиян

«Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства. Премьер отметил, что власти ведут постоянный мониторинг распространения инфекции на фоне того, как в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших.

«Конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам, тем более, что близятся майские праздники», — отметил Мишустин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Турцию приходится большинство завезенных в Россию новых штаммов коронавируса. В этой стране продолжают фиксировать рост заболеваемости.

По данным оперштаба, на 9 апреля в течение суток коронавирус обнаружили у 9150 жителей России. Это максимальный показатель с 1 апреля. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 623 984 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Юханн Никадимус: «Я испытываю гордость от того, что Манижа надевает кокошник»
Количество официальных наблюдателей к выборам растет
Умер муж королевы Великобритании принц Филипп
В ВСУ назвали неприемлемым силовой вариант событий в Донбассе
Путин сменил главу Северной Осетии
Юлия Ефимова допустила возможность получения гражданства США
Герцог Эдинбургский: жизнь в фотографиях
Бизнесмен из Индии нашел клад с драгоценностями на своем участке
Беспорядки в Северной Ирландии длятся уже неделю (фото)
Gnezdo.ru
Устала от лжи: жена Зеленского рассказала правду
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Hi-Tech
На 7 завораживающих фото представили основные физические величины Фотограф отобразил суть каждой величины
Горячие темы на Авто
Тут в ближайшем будущем ожидается послание Президента. 436
"Если завтра война" 251
Байкал жемчужина или помойка? 140
А кого бы вы выбрали? 118
Товары для дома
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 295
Что это? Не маразм ли? 108
Чужие дяди и тети и дети манипуляторы. 100
Особенности при рождении 95
Леди
Жертва скопинского маньяка: «Согласие на фильм я не давала» Екатерина Мартынова — о том, что была введена в заблуждение редакторами
Дом
Как продать квартиру, доставшуюся по наследству
6 моделей диванов, которые безнадежно устарели
Оформляем крохотную спальню: интерьеры и советы
В мечтах об отпуске: как создать дома атмосферу теплых стран
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь