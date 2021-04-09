Власти задумались о закрытии Турции для российских туристов

По словам источника, близкого к оперштабу, окончательное решение «не принято». Источник Forbes, близкий к одному из профильных ведомств, рассказал, что Турцию решили «пока не закрывать».
Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперштаб, отказался от комментариев.
О том, что оперштаб 9 апреля обсудит возможность закрытия Турции для туристов из России, ранее сообщал VTimes со ссылкой на источник в туристической отрасли и федерального чиновника. Также об этом сообщили источники РБК.
Издание «Турпром» писало, что 9 апреля правительство с высокой долей вероятности объявит о приостановке поездок в Турцию на неопределенное время, пока ситуация там не стабилизируется.
Эксперты, с которыми пообщалось издание, предполагают, что власти рассматривают два варианта ограничений: запретить авиасообщение и продажу туров в Турцию, второй — ничего не запрещать, но для всех россиян, которые возвращаются из Турции, ввести обязательный карантин на две недели. «Такой вариант, формально не запрещая туризм в Турцию, по факту сократит его минимум на 90%», — пишет издание.
Ранее 9 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России нужно снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса. Глава правительства отметил, что в 30 европейских и других странах сейчас наблюдается новая волна COVID-19. По его словам, чтобы она не пришла в Россию, власти должны принять дополнительные меры, особенно с учетом предстоящих майских праздников, которые россияне собираются провести в том числе за рубежом. Конкретных мер Мишустин не озвучил.
На заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 6 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции осложнилась эпидемиологическая ситуация: с середины марта прирост числа заразившихся коронавирусом в стране увеличился больше чем на 40%.
Кроме того, добавила Попова, с 29 марта власти Турции объявили об ужесточении ограничений. «Я бы хотела отметить, что из разных стран привезены и британские варианты, и южноафриканские варианты, но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время», — отметила Попова.
«Ситуация там продолжает ухудшаться, и это не может не беспокоить нас. Мы продолжаем держать ситуацию с эпидрисками на особом контроле в связи с тем, что самое высокое число авиапассажиров в удельном весе всех перевозок приходится именно на Турцию», — пояснила она, добавив, что ситуация в Турции сейчас похожа на то, что происходило в Великобритании в конце прошлого года. Тогда Россия приостановила авиасообщение с Королевством, после чего несколько раз продлевала запрет на полеты, последнее из решений продлевает запрет до 16 апреля.