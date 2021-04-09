Эрдоган заверил Путина в безопасности турецких курортов для россиян

Разговор прошел на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции.
На правительственном совещании по COVID-19 конкретные ограничительные меры в отношении Турции не обсуждались, сообщил собеседник «Ъ», эксперт туристического рынка.
«Один из приоритетов (Турции, по словам Эрдогана.— “Ъ”) — обеспечение безопасности иностранных туристов. Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию», — сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны также договорились о наращивании взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусом, в том числе в вопросе поставок российской вакцины «Спутник V» и ее возможном производстве в Турции.
Один из собеседников «Ъ» на туристическом рынке рассказывает, что из-за высоких экономических и политических рисков приостановки авиасообщения с Турцией решение должно приниматься с участием президента. При этом трое собеседников «Ъ» утверждают, что позиция должна быть сформулирована и опубликована уже сегодня, 9 апреля.
«Обсуждаются самые разные варианты: временная приостановка авиасообщения, запрет на чартерные программы, дополнительный контроль и карантин по возвращению в Россию», — перечисляет собеседник «Ъ».
Опрошенные «Ъ» участники туристического рынка со ссылкой на собственные источники указывают, что самая ожидаемая мера — двухнедельный карантин по прилету в Россию. «Фактически для нас это значит закрытие направления, сидеть дома после возвращения из отпуска туристы не захотят, начнутся массовые отмены», — говорит один из них.
Одновременно регионы уже начали обнародовать собственные инициативы относительно Турции. Так, министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов заявил о переносе запланированного старта чартерной программы в Турцию. «Возможно, даже на майские праздники будут вводиться ограничения по перемещению за границу», — приводит его слова Sakhalin.info.
Александра Мерцалова, Юрий Литвиненко