Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 апреляСоздание первой в истории аудиозаписи, взятие советскими войсками Кенигсберга и другие события
Фоторепортажи
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
8Коллапс в Суэцком канале
20:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган заверил Путина в безопасности турецких курортов для россиян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил президенту России Владимиру Путину, что безопасность иностранных туристов является одним из приоритетов политики Турции. Во время телефонного общения президенты договорились поддерживать контакты в целях охраны здоровья туристов из России.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

Разговор прошел на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции.

На правительственном совещании по COVID-19 конкретные ограничительные меры в отношении Турции не обсуждались, сообщил собеседник «Ъ», эксперт туристического рынка.

«Один из приоритетов (Турции, по словам Эрдогана.— “Ъ”) — обеспечение безопасности иностранных туристов. Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию», — сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны также договорились о наращивании взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусом, в том числе в вопросе поставок российской вакцины «Спутник V» и ее возможном производстве в Турции.

Читайте также
Стало известно о возможном закрытии Турции для россиян

Один из собеседников «Ъ» на туристическом рынке рассказывает, что из-за высоких экономических и политических рисков приостановки авиасообщения с Турцией решение должно приниматься с участием президента. При этом трое собеседников «Ъ» утверждают, что позиция должна быть сформулирована и опубликована уже сегодня, 9 апреля.

«Обсуждаются самые разные варианты: временная приостановка авиасообщения, запрет на чартерные программы, дополнительный контроль и карантин по возвращению в Россию», — перечисляет собеседник «Ъ».

Опрошенные «Ъ» участники туристического рынка со ссылкой на собственные источники указывают, что самая ожидаемая мера — двухнедельный карантин по прилету в Россию. «Фактически для нас это значит закрытие направления, сидеть дома после возвращения из отпуска туристы не захотят, начнутся массовые отмены», — говорит один из них.

Одновременно регионы уже начали обнародовать собственные инициативы относительно Турции. Так, министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов заявил о переносе запланированного старта чартерной программы в Турцию. «Возможно, даже на майские праздники будут вводиться ограничения по перемещению за границу», — приводит его слова Sakhalin.info.

Александра Мерцалова, Юрий Литвиненко

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков: Россия готовится к худшим вариантам развития отношений с США
Козак: Россия встанет на защиту своих граждан в случае войны в Донбассе
Ким Чен Ын заявил о возможности масштабного голода в КНДР
План похорон принца Филиппа пересмотрели из-за пандемии
В ВСУ назвали неприемлемым силовой вариант событий в Донбассе
Скончался американский рэпер DMX
Юлия Ефимова допустила возможность получения гражданства США
Путин сменил главу Северной Осетии
Авто
BMW заявила о рекордных продажах за всю историю Рост продаж продемонстрировал каждый из брендов концерна BMW Group
Кино
Вдова Караченцова призналась, что живет на деньги от аренды Людмила Поргина рассказала, что ей не хватает на жизнь пенсии
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Работающие пенсионеры с мая получат прибавку от государства
Gnezdo.ru
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Мама - просто красавица. А посмотри, в кого дочь
Леди
61-летняя Лариса Гузеева разочаровала поклонников (фото) Фанаты спорят в комментариях.
Новости партнеров
ПФР объявил о повышении пенсий на 2,6% со следующего месяца
Ягуар и анаконда: чем закончилась схватка двух хищников (видео)
Все началось с холодильников: почему без них мы бы не стали продуктивными
Российский учёный готовит прорыв в освоении космического пространства
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь