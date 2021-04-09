Байден представил Конгрессу проект бюджета США на $1,5 трлн

Проект федерального бюджета также предусматривает $715 млрд (+1,7%) на оборонные расходы. Бюджет на проекты необоронного характера предлагается увеличить почти на 16%.
Больше всего планируется увеличить расходы на образование — на 41%, до $102 млрд. $36,5 млрд из них планируется потратить на программу поддержки обучения детей из бедных семей. Расходы на нужды Минздрава США предлагается увеличить на 23%, до $131 млрд, из них $8,7 млрд — на работу центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Бюджет на нужды Минобороны США, согласно проекту, позволит «отразить угрозу со стороны КНР» и «сдерживать дестабилизирующее поведение России». Господин Байден предлагает добиться этого посредством сотрудничества с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанской области.