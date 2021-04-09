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22:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден представил Конгрессу проект бюджета США на $1,5 трлн

Президент США Джо Байден представил Конгрессу первый проект бюджета страны на 2022 финансовый год. Господин Байден предлагает заложить в бюджет $1,52 трлн расходов.

Источник: AP 2020

Проект федерального бюджета также предусматривает $715 млрд (+1,7%) на оборонные расходы. Бюджет на проекты необоронного характера предлагается увеличить почти на 16%.

Больше всего планируется увеличить расходы на образование — на 41%, до $102 млрд. $36,5 млрд из них планируется потратить на программу поддержки обучения детей из бедных семей. Расходы на нужды Минздрава США предлагается увеличить на 23%, до $131 млрд, из них $8,7 млрд — на работу центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Бюджет на нужды Минобороны США, согласно проекту, позволит «отразить угрозу со стороны КНР» и «сдерживать дестабилизирующее поведение России». Господин Байден предлагает добиться этого посредством сотрудничества с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанской области.

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