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00:08 (мск), источник: ТАСС

Пентагон утверждает, что РФ нужно быть транспарентной по ситуации на границе с Украиной

По словам официального представителя Минобороны США Джона Кирби, действия России якобы «не способствуют стабильности и безопасности там».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. России якобы нужно быть более транспарентной по поводу своих действий на российско-украинской границе. С таким утверждением выступил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Его попросили прокомментировать ситуацию на российско-украинской границе. «Мы бы хотели большей ясности. Мы бы хотели, чтобы Россия была более транспарентной в том, что она делает с этим наращиванием сил в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем ясно», — утверждал официальный представитель Минобороны.

По его версии, действия России якобы «не способствуют стабильности и безопасности там». «Мы призываем Россию, как я уже говорил в прошлом, быть более транспарентной в отношении своих намерений», — утверждал Кирби.

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«Тот факт, что они не транспарентны, только приводит к большей нестабильности, большей незащищенности, — полагает он. — Мы следим за этим [происходящим] очень внимательно». Представитель Пентагона также повторил утверждения пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая сказала, что РФ якобы сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года. «Мы помним о конкретной угрозе, которую представляют российские военнослужащие», — утверждал Кирби.

О кораблях в Черном море

Его также попросили прокомментировать сообщения о том, что два корабля ВМС США пройдут на следующей неделе через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая. Он отказался подтверждать их и подчеркнул, что в движении кораблей «нет ничего нового».

«Мы регулярно проводим операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования [ВС США]. Я не собираюсь ни прогнозировать, ни рассуждать ни о гипотезах, ни о будущих операциях. Это обычные маневры ВС США, и мы, очевидно, координируем с Турцией в рамках конвенции Монтрё вход [кораблей] в Черное море», — сказал представитель ведомства.

«Мы будем летать, плавать и проводить операции везде, где это разрешено международным правом. Вот в чем дело. И очевидно, что мы очень серьезно относимся к своим обязательствам по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования», — добавил Кирби.

Как сообщил в пятницу ТАСС источник в МИД Турции, два американских корабля войдут в Черное море 14 и 15 апреля.

Ранее источник в турецком внешнеполитическом ведомстве также подтвердил ТАСС, что Вашингтон уведомил Анкару об отправке кораблей в Черное море за 15 дней до предполагаемой даты их прохода через пролив Босфор. По данным турецкого телеканала NTV, речь идет об эсминцах Roosevelt и Donald Cook.

Обострение в Донбассе

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.

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