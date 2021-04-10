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07:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: Блинкен обсудит с НАТО обострение ситуации около границ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе намерен посетить Брюссель и обсудить с НАТО растущую обеспокоенность из-за передвижения российских войск около границы с Украиной, сообщили источники агентства Bloomberg.

Источник: AFP 2020

Ранее господин Блинкен посещал Брюссель в конце марта.

Конкретные даты визита госсекретаря не уточняются. Предполагается, что Энтони Блинкен также встретится с европейскими официальными лицами.

При этом на следующей неделе в Брюсселе будет министр обороны США Ллойд Остин, он проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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