Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
20Год назад в России ввели локдаун
11:23 (мск), источник: РБК

На Пхукете из-за распространения COVID-19 решили закрыть бары и клубы

Ночные клубы, бары, пабы и рестораны будут закрыты на острове Пхукет в течение 10 дней из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает местное издание matichon.со.th.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Вирус был распространен в результате организации вечеринок в нескольких развлекательных заведениях острова, которые провинция уже закрыла на 14 дней. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение, властями было решено закрыть развлекательные заведения по всему Пхукету. Издание prachachat.net сообщило, что новые случаи заболевания также были завезены из Бангкока.

В феврале 2021 года власти Таиланда ослабили ограничения, связанные с COVID-19, в популярных у туристов провинциях Пхукет и Лопбури. Тогда были открыты рестораны и бары, а также разрешена продажа алкоголя.

Читайте также
Пхукет начнет принимать вакцинированных туристов с 1 июля

В начале февраля этого года сообщалось, что более десятка бизнес-компаний, связанных с туристическим отдыхом на Пхукете, хотели за свой счет провести массовую вакцинацию на острове быстрее, чем это сделают в остальной части страны. Вакцинировать достаточное число людей (70% населения старше 18 лет) планируется к октябрю.

На сегодняшний день при въезде в Таиланд, не считая специальные условия для посещения туристических мест, иностранцам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после чего сдать анализ повторно в аэропорту и отправиться на карантин.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в Таиланде составило более 30 тыс. человек и около 100 смертельных случаев.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зеленский обратился к Путину
МВД заинтересовало интервью Дудя
Гинцбург допустил пожизненный иммунитет от «Спутника V»
В России выявили 8 704 случаев коронавируса за сутки
Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США
Мошенники начали записывать голоса для оформления кредитов
Жириновский раскритиковал продажу туров в Турцию
План похорон принца Филиппа пересмотрели из-за пандемии
Власти Китая оштрафовали Alibaba на рекордные $2,7 млрд
Здоровье
Психотерапевт назвал фильмы для борьбы с депрессивным состоянием Существует даже кинотерапия.
Hi-Tech
На 7 завораживающих фото представили основные физические величины Фотограф отобразил суть каждой величины
Горячие темы на Авто
"Если завтра война" 310
Байкал жемчужина или помойка? 140
А кого бы вы выбрали? 137
Вмажем по пятнице? 113
Кино
Вдова Караченцова призналась, что живет на деньги от аренды Людмила Поргина рассказала, что ей не хватает на жизнь пенсии
Товары для дома
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Популярные темы на «Детях»
Особенности при рождении 158
Модные стрижки 141
Что делать и как? Быть или или 140
Что это? Не маразм ли? 119
Леди
61-летняя Лариса Гузеева разочаровала поклонников (фото) Фанаты спорят в комментариях.
Новости партнеров
Всё это – история США: геноцид, рабство, истребление людей
В России все больше возможностей для самореализации – и каждому дан шанс
Президент России напомнил, как США тысячами уничтожали людей
В Кирове с помощью бигдата доказали: Россия со всем справится
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь