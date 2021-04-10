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16:06 (мск), источник: ТАСС

Глава Евросовета признал разногласия в ЕС по вопросу возможных поставок «Спутника V»

БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель признал, что в ЕС существуют разногласия по вопросу возможных поставок российского препарата от коронавируса «Спутник V», и заявил о стремлении Европы стать крупнейшим производителем вакцин в мире.

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«Давление на политиков велико. Люди становятся нетерпеливыми, они хотят вакцинироваться», — сказал он в опубликованном в субботу интервью газете Handelsblatt.

«В связи с этим правительства хотят сделать все, что возможно. В вопросе “Спутника V” есть разногласия и разная степень чувствительности среди стран — членов ЕС», — добавил Мишель.

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«Я считаю, что решение можно найти в повышении производства вакцины в ЕС и быстрых поставках. До сих пор поставлено 112 млн доз, и в ближайшие недели прибудут новые партии», — подчеркнул он.

«Если мы еще больше ускорим производство в ближайшие недели, то Европа станет ведущим, возможно, даже крупнейшим производителем вакцин в мире», — считает глава Евросовета.

В четверг министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия проведет двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках «Спутника V» в случае допуска вакцины в ЕС, поскольку Еврокомиссия со своей стороны не хочет заключать предварительных договоров с производителем препарата.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины «Спутник V». По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.

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