Глава Евросовета признал разногласия в ЕС по вопросу возможных поставок «Спутника V»

«Давление на политиков велико. Люди становятся нетерпеливыми, они хотят вакцинироваться», — сказал он в опубликованном в субботу интервью газете Handelsblatt.
«В связи с этим правительства хотят сделать все, что возможно. В вопросе “Спутника V” есть разногласия и разная степень чувствительности среди стран — членов ЕС», — добавил Мишель.
«Я считаю, что решение можно найти в повышении производства вакцины в ЕС и быстрых поставках. До сих пор поставлено 112 млн доз, и в ближайшие недели прибудут новые партии», — подчеркнул он.
«Если мы еще больше ускорим производство в ближайшие недели, то Европа станет ведущим, возможно, даже крупнейшим производителем вакцин в мире», — считает глава Евросовета.
В четверг министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия проведет двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках «Спутника V» в случае допуска вакцины в ЕС, поскольку Еврокомиссия со своей стороны не хочет заключать предварительных договоров с производителем препарата.
Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины «Спутник V». По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.