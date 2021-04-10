19:35 (мск), источник: Коммерсантъ
ЕС предложил США на полгода приостановить действие пошлин
Евросоюз предложил США на шесть месяцев приостановить действие взаимных пошлин, сообщил
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По мнению
«Мы предложили приостановить действие всех взаимных пошлин на шесть месяцев, чтобы достичь решения путем переговоров», — заявил господин Домбровскис немецкому журналу Spiegel (цитата по Reuters).
Торговый спор между США и ЕС начался в 2019 после того, как Всемирная торговая организация (ВТО) признала незаконными субсидии, которые Airbus получала в течение 15 лет от стран Европы.
ВТО разрешила США ввести тарифы на товары из ЕС на сумму до $7,5 млрд, а затем позволила ЕС ввести аналогичные пошлины на сумму до $4 млрд. ЕС рассчитывал, что сумеет решить разногласия по пошлинам с новой администрацией США.