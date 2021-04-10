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19:35 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС предложил США на полгода приостановить действие пошлин

Евросоюз предложил США на шесть месяцев приостановить действие взаимных пошлин, сообщил вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. Пошлины были введены из-за торгового спора о субсидиях для Boeing и Airbus. В марте стороны согласовали их заморозку на четыре месяца.

Источник: AP 2020

По мнению вице-председателя ЕК, приостановка пошлин на шесть месяцев «даст необходимую передышку для промышленности и рабочих по обе стороны Атлантики».

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«Мы предложили приостановить действие всех взаимных пошлин на шесть месяцев, чтобы достичь решения путем переговоров», — заявил господин Домбровскис немецкому журналу Spiegel (цитата по Reuters).

Торговый спор между США и ЕС начался в 2019 после того, как Всемирная торговая организация (ВТО) признала незаконными субсидии, которые Airbus получала в течение 15 лет от стран Европы.

ВТО разрешила США ввести тарифы на товары из ЕС на сумму до $7,5 млрд, а затем позволила ЕС ввести аналогичные пошлины на сумму до $4 млрд. ЕС рассчитывал, что сумеет решить разногласия по пошлинам с новой администрацией США.

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