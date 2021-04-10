Два корабля США вошли в Средиземное море

О проходе кораблей США Россию накануне уведомила Турция. Она разослала соответствующее уведомление всем участникам конвенции Монтрё, куда также входит РФ. Пентагон назвал «рутинными» операции американских ВМС в Черном море.
Источники CNN сообщали, что США изучают возможность направить военные корабли в ответ на усиление военного присутствия России у границ Украины. Белый дом США выражал обеспокоенность действиями РФ у украинской границы. По его данным, сейчас там сконцентрирована наибольшая численность вооруженных сил с 2014 года.
Конвенция Монтрё 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, соединяющими Черное море со Средиземным. В ней участвуют 11 стран. По конвенции в мирное время военные корабли любого класса могут проходить через проливы при условии уведомления Турции.