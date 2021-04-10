Эрдоган подтвердил принципиальное решение Турции не признавать «аннексию Крыма»

Эрдоган заявил, что Турция выражает поддержку «Крымской платформе».
Он также отметил, что Турция и Украина договорились продолжать стратегическое партнерство.
Турция считает своей целью обеспечить безопасность и спокойствие в Черном море, заявил Эрдоган.
Он утверждает, что сотрудничество Турции и Украины в сфере оборонной промышленности не направлено против какой-либо третьей стороны.
«Мы начали новые консультации в формате 2+2 (переговоры глав МИД и Минобороны двух стран — прим. ТАСС), таким образом мы укрепляем координацию между нашими странами. Наше сотрудничество в оборонной промышленности ни в коем случае не является инициативой, направленной против третьих стран», — сказал президент Турции.