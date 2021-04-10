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20:27 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган подтвердил принципиальное решение Турции не признавать «аннексию Крыма»

АНКАРА, 10 апреля. /ТАСС/. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах подтвердил принципиальное решение Турции не признавать «аннексию Крыма». С таким утверждением он выступил в субботу на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трансляцию вел телеканал TRT.

Источник: AP 2020

Эрдоган заявил, что Турция выражает поддержку «Крымской платформе».

Он также отметил, что Турция и Украина договорились продолжать стратегическое партнерство.

Турция считает своей целью обеспечить безопасность и спокойствие в Черном море, заявил Эрдоган.

Он утверждает, что сотрудничество Турции и Украины в сфере оборонной промышленности не направлено против какой-либо третьей стороны.

«Мы начали новые консультации в формате 2+2 (переговоры глав МИД и Минобороны двух стран — прим. ТАСС), таким образом мы укрепляем координацию между нашими странами. Наше сотрудничество в оборонной промышленности ни в коем случае не является инициативой, направленной против третьих стран», — сказал президент Турции.

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