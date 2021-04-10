Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
8Коллапс в Суэцком канале
20:58 (мск), источник: РБК

Минск назвал вакханалией слова Кравчука о месте переговоров по Донбассу

Заявления первого президента Украины и главы ее делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости новой площадки для переговоров означают нежелание Киева выполнять Минские соглашения. Об этом заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей в интервью гостелевидению.

Источник: РИА "Новости"

«Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске. Неважно, где будут проходить эти заседания. Пусть они даже в Антарктиде проходят — главное, чтобы был достигнут конкретный результат», — сообщил Макей.

Министр отметил, что Белоруссия не навязывалась выступать посредником в решении украинского конфликта и «не гонялась за лаврами миротворцев».
Читайте также
Козак: Россия встанет на защиту своих граждан в случае войны в Донбассе

Страна оказалась вовлечена в этот процесс по просьбе Украины, России, Франции и Германии.

Ранее Кравчук заявил, что для заседаний ТКГ в очном формате нужно искать новую независимую площадку, поскольку Минск сейчас является зависимым от Москвы. В качестве альтернативы он предложил Польшу.

Подобные слова Макей назвал смехотворными. «Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более “нейтральной” страны, чем Польша, во всем мире не сыскать», — сообщил он, добавив, что украинская сторона может «искать другое место» для переговоров.

Заместитель главы администрации президента России и глава российской делегации в ТКГ Дмитрий Козак заявил, что вопрос о смене площадки переговоров неактуален.
Читайте также
ВМС Украины начали учения в Черном море

«Даже обсуждать не хотим эти вопросы. Переговоры в Минске никакого отношения к содержанию самих переговоров, к той проблеме, с которой столкнулась Украина, не имеют», — сказал он.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил, что Киев заинтересован в поиске новых механизмов для урегулирования ситуации в Донбассе и не против подключения к этому процессу США и Польши. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в ответ заявил, что США не место в «нормандском формате» (в него входят Россия, Украина, Германия и Франция) из-за проводимой Вашингтоном политики в отношении Украины.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зеленский обратился к Путину
МВД заинтересовало интервью Дудя
Эрдоган подтвердил решение Турции не признавать «аннексию Крыма»
Мурашко предупредил об осложнениях от COVID-19 для мужчин
Два корабля США вошли в Средиземное море
Судмедэксперт назвал причину смерти Джорджа Флойда
Авен назвал главную ошибку Гайдара после распада СССР
Глава Евросовета заявил о разногласиях в ЕС из-за «Спутника V»
Здоровье
Психотерапевт назвал фильмы для борьбы с депрессивным состоянием Существует даже кинотерапия.
Hi-Tech
На 7 завораживающих фото представили основные физические величины Фотограф отобразил суть каждой величины
Новости партнеров
Работающие пенсионеры с мая получат прибавку от государства
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Дети
22-летняя Кафельникова больше не может скрывать беременность Первые слухи о ее беременности появились в феврале
Леди
61-летняя Лариса Гузеева разочаровала поклонников (фото) Фанаты спорят в комментариях.
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Американец решил рассказать всем, что его удивило в русском магазине
Опрос для тех, кто хочет жить в счастливой России: скажи свое мнение
В России заговорили о необходимости отмены пенсионной реформы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь