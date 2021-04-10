Минск назвал вакханалией слова Кравчука о месте переговоров по Донбассу

«Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске. Неважно, где будут проходить эти заседания. Пусть они даже в Антарктиде проходят — главное, чтобы был достигнут конкретный результат», — сообщил Макей.
Министр отметил, что Белоруссия не навязывалась выступать посредником в решении украинского конфликта и «не гонялась за лаврами миротворцев».
Страна оказалась вовлечена в этот процесс по просьбе Украины, России, Франции и Германии.
Ранее Кравчук заявил, что для заседаний ТКГ в очном формате нужно искать новую независимую площадку, поскольку Минск сейчас является зависимым от Москвы. В качестве альтернативы он предложил Польшу.
Подобные слова Макей назвал смехотворными. «Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более “нейтральной” страны, чем Польша, во всем мире не сыскать», — сообщил он, добавив, что украинская сторона может «искать другое место» для переговоров.
Заместитель главы администрации президента России и глава российской делегации в ТКГ Дмитрий Козак заявил, что вопрос о смене площадки переговоров неактуален.
«Даже обсуждать не хотим эти вопросы. Переговоры в Минске никакого отношения к содержанию самих переговоров, к той проблеме, с которой столкнулась Украина, не имеют», — сказал он.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил, что Киев заинтересован в поиске новых механизмов для урегулирования ситуации в Донбассе и не против подключения к этому процессу США и Польши. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в ответ заявил, что США не место в «нормандском формате» (в него входят Россия, Украина, Германия и Франция) из-за проводимой Вашингтоном политики в отношении Украины.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.