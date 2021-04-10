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22:46 (мск), источник: Известия

Эрдоган поддержал перспективу вступления Украины в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский 10 апреля опубликовали совместное заявление, в котором поддерживается перспектива членства Украины в НАТО.

Источник: Reuters

«Выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерений получить в ближайшее время план действий относительно членства, и отметить стремление способствовать обеспечению совместимости вооруженных сил Украины с вооруженными силами членов», — говорится в тексте декларации.

Кроме того, в заявлении отмечается дальнейшее намерение стран усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Декларация регламентирует осуществление совместных мероприятий по предупреждению и устранению «транснациональной организованной преступности, киберпреступности, нелегальной миграции, торговли наркотиками и прекурсорами, оружием и людьми».

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Зеленский прибыл в Стамбул ранее в этот же день для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной. Отмечалось, что стороны намерены пересмотреть турецко-украинские отношения, а также уровень стратегического партнерства.

Кроме того, в ходе мероприятия могут быть предприняты шаги по развитию и углублению двустороннего сотрудничества. Также будут рассмотрены региональные и международные вопросы и пройдет обсуждение совместных проектов.

6 апреля Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что путь к завершению конфликта в Донбассе лежит через вступление Украины в Североатлантический альянс.

В свою очередь, представители Североатлантического альянса подчеркнули, что Украина пока не рассматривается как участник альянса, так как Киеву для начала необходимо провести внутренние реформы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что вступление Украины в НАТО для урегулирования ситуации в Донбассе вряд ли поможет стране справиться с проблемой.

Он также подчеркнул, что это может усугубить ситуацию.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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