Эрдоган поддержал перспективу вступления Украины в НАТО

«Выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерений получить в ближайшее время план действий относительно членства, и отметить стремление способствовать обеспечению совместимости вооруженных сил Украины с вооруженными силами членов», — говорится в тексте декларации.
Кроме того, в заявлении отмечается дальнейшее намерение стран усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Декларация регламентирует осуществление совместных мероприятий по предупреждению и устранению «транснациональной организованной преступности, киберпреступности, нелегальной миграции, торговли наркотиками и прекурсорами, оружием и людьми».
Зеленский прибыл в Стамбул ранее в этот же день для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной. Отмечалось, что стороны намерены пересмотреть турецко-украинские отношения, а также уровень стратегического партнерства.
Кроме того, в ходе мероприятия могут быть предприняты шаги по развитию и углублению двустороннего сотрудничества. Также будут рассмотрены региональные и международные вопросы и пройдет обсуждение совместных проектов.
6 апреля Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что путь к завершению конфликта в Донбассе лежит через вступление Украины в Североатлантический альянс.
В свою очередь, представители Североатлантического альянса подчеркнули, что Украина пока не рассматривается как участник альянса, так как Киеву для начала необходимо провести внутренние реформы.
Он также подчеркнул, что это может усугубить ситуацию.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.