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00:53 (мск), источник: РБК

Меркель решила забрать полномочия у глав регионов для борьбы с COVID-19

Коалиция под руководством канцлера Германии Ангелы Меркель решила передать правительству право вводить ограничения из-за коронавируса COVID-19 на территории всей страны. Об этом пишет Bloomberg.

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Источник: AP 2020

Администрация Меркель разработала соответствующий законопроект, который лишит глав 16 федеральных земель возможности ужесточать или ослаблять коронавирусные ограничения. Пока власти каждого немецкого региона могут принимать такие решения самостоятельно.

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В 13-страничном документе, с которым ознакомилось агентство, говорится, что Мекрель планирует вводить комендантский час с 21:00 до 05:00 в тех регионах, где уровень заболеваемости за последние семь дней превысит 100 случаев на 100 тыс. человек три дня подряд. Находящиеся в этих землях непродовольственные магазины должны будут закрыться, а компании будут обязаны тестировать сотрудников на коронавирус дважды в неделю. В тех регионах, где заболеваемость превысит 200 случаев на 100 тыс. человек, также будут закрыты школы.

Как отмечает Bloomberg, Меркель продвигает спорную инициативу на фоне очевидности того, что власти 16 немецких земель не смогли прийти к согласию. «Самым большим препятствием для этого предложения, вероятно, станет голосование в верхней палате, где представлены правительства земель, а правящая коалиция Меркель, возглавляемая Христианско-демократическим союзом, не имеет большинства», — говорится в публикации.

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Агентство сообщает, что канцлер ФРГ конфликтует с премьер-министрами земель из-за ограничений по коронавирусу с начала пандемии, поскольку некоторые из них не обеспечили меры, о которых с ней договорились. Регулярные встречи Меркель с главами земель по теме ограничений из-за COVID-19 иногда затягиваются, из-за чего граждане не понимают, какие меры применяются непосредственно к их региону проживания, уточняет Bloomberg.

Локдаун в Германии начался в декабре 2020 года. 23 марта в рамках совещания между Меркель и властями федеральных земель, которое продлилось более 11 часов, было принято решение продлить карантин до 18 апреля. Ограничительные меры включают частичное закрытие непродовольственных магазинов, а также отелей, ресторанов, спортзалов и досуговых заведений. Также власти призвали граждан отказаться от поездок внутри и за пределами страны.

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