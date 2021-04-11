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02:44 (мск), источник: Российская газета

В России меняются правила использования маткапитала

С сегодняшнего дня меняются некоторые правила использования средств материнского капитала. Женщины, ранее направившие его на формирование накопительной части пенсии, могут передумать и отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов.

Источник: РИА "Новости"

Как разъяснили в Минтруде, появление новых возможностей связано с принятием в 2020 году федерального закона, который позволяет родителям более гибко управлять средствами материнского капитала. Речь идет о тех случаях, когда мама сначала решила направить средства на накопительную часть пенсии, а потом отозвала их, чтобы использовать по другим направлениям.

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Например, для того, чтобы купить жилье или потратить средства на образование ребенка. Но что-то пошло не так и средства так и не были использованы. В результате деньги «зависли» на счете в Пенсионном фонде.

До настоящего времени порядок действий для того, чтобы мать снова могла использовать средства маткапитала на накопительную пенсию, если раньше отзывала их на другие направления и не воспользовалась, отсутствовал.

Теперь у женщин есть возможность снова инвестировать маткапитал. В течение полугода со дня возврата на счет в ПФР матери нужно решить, на что эти деньги потратить, написав заявление. Если за полгода она ничего не решила, можно еще подумать, написав заявление в ПФР о продлении этого срока. Но такая возможность дается только один раз.

Если женщина так ни на что и не решилась и не написала заявление в ПФР, то причитающиеся ей деньги по умолчанию пойдут на накопительную пенсию. Это произойдёт в течение трёх месяцев после истечения полугодового срока, установленного для перевода маткапитала на другие цели. Таким образом, деньги снова начнут работать и увеличивать размер семейного капитала.

Ольга Игнатова

 В России меняются правила использования маткапитала
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