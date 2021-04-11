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05:03 (мск), источник: Известия

В Европарламенте призвали изменить санкции в отношении РФ

Глава Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер заявил о том, что США и Европе следует отказаться от «дозированных санкций» в отношении России и перейти к более серьезным мерам. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает OOZ со ссылкой на воскресное интервью главы фракции медиагруппе «Функе».

Источник: РИА "Новости"

По словам Манфреда Вебера, Россия «продолжает курс опасных провокаций», а Запад выражает беспокойство в связи с действиями военных. Все это, по мнению Вебера, требует ответных действий с европейской и западной стороны.

Из предложений альтернативных «дозированным санкциям» мер, которые по мнению главы Европейской фракции могут повлиять на действия РФ в случае эскалации, прозвучали масштабное замораживание счетов и отключение страны от SWIFT.

Ранее 9 апреля немецкий посол в США заявила о том, что санкции в отношении России должны вводиться дозированно. По ее словам, только так можно сохранить эффективность введенных мер.

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5 апреля первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал «Известиям», что отечественный аналог системы передачи информации и совершения платежей между банками SWIFT будет полностью российской разработкой.

Ранее в тот же день замглавы МИД РФ Александр Панкин не исключил создание в России альтернативной SWIFT платежной системы на новой технологической основе. По словам Панкина, развитие альтернативных и продвинутых SWIFT-систем является не только реакцией на сложившуюся геополитическую ситуацию в мире, но и связано с необходимостью модернизации методов осуществления платежей.

Сейчас SWIFT используют 11 тыс. крупных организаций в 200 странах, ее штаб-квартира находится в Евросоюзе.

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