В Европарламенте призвали изменить санкции в отношении РФ

По словам Манфреда Вебера, Россия «продолжает курс опасных провокаций», а Запад выражает беспокойство в связи с действиями военных. Все это, по мнению Вебера, требует ответных действий с европейской и западной стороны.
Из предложений альтернативных «дозированным санкциям» мер, которые по мнению главы Европейской фракции могут повлиять на действия РФ в случае эскалации, прозвучали масштабное замораживание счетов и отключение страны от SWIFT.
Ранее 9 апреля немецкий посол в США заявила о том, что санкции в отношении России должны вводиться дозированно. По ее словам, только так можно сохранить эффективность введенных мер.
5 апреля первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал «Известиям», что отечественный аналог системы передачи информации и совершения платежей между банками SWIFT будет полностью российской разработкой.
Ранее в тот же день замглавы МИД РФ Александр Панкин не исключил создание в России альтернативной SWIFT платежной системы на новой технологической основе. По словам Панкина, развитие альтернативных и продвинутых SWIFT-систем является не только реакцией на сложившуюся геополитическую ситуацию в мире, но и связано с необходимостью модернизации методов осуществления платежей.
Сейчас SWIFT используют 11 тыс. крупных организаций в 200 странах, ее штаб-квартира находится в Евросоюзе.