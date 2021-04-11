Министр обороны Германии призвала Россию объяснить перемещение войск

Если России нечего скрывать, то она могла бы объяснить передвижение своих войск у границы с Украиной. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — написала она в Twitter.
Так министр прокомментировала информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной на фоне обострения ситуации в Донбассе. В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму. Всего, поданным газеты, вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.
Представитель президента России Дмитрий Песков в ответ на эту публикацию заявил, что перемещение российских войск по территории страны не угрожает другим государствам и не должно их беспокоить. Он добавил, что Россия осуществляет «необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», а ее войска никогда не принимали и не принимают участия в конфликте на Украине. В Минобороны пояснили перемещение военных на Крымский полуостров плановыми учениями Южного военного округа.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) также сообщила о переброске военных в Ростовскую область, причем по ее сведениям, у некоторых машин были закрыты номера. В ответ на это Песков заявил, что военные «передвигаются на российской территории в тех направлениях, в которых считают нужным».
Представитель Белого дома Джен Псаки говорила, что сейчас у границ с Украиной сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных.
«США чрезвычайно обеспокоены недавно возросшей российской агрессией в восточной Украине, включая передвижения российских войск у украинской границы. Россия сейчас сосредоточила больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо, начиная с 2014 года», — сказала она.
8 апреля российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель, в ходе которых сообщил ей о предпринимаемых Киевом провокациях с целью обострения ситуации в Донбассе. В тот же день украинский президент Владимир Зеленский прибыл на линию соприкосновения, где отметил сильнейшую за последние месяцы эскалацию конфликта.
Заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, представляющий Россию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил, что Москва может встать на защиту своих граждан, проживающих в Донбассе, чтобы не допустить «резни, как в Сребренице» (события в Югославии в 1995 году, когда были убиты около 8 тыс. человек).